Google myslí na stávající Androidy. Před Vánoci nadělí aktualizační balíček s novými funkcemi a vylepšeními

Google si pro předvánoční období nachystal překvapení v podobě nečekaných přídavků pro operační systém Android. Některé budou v telefonech funkční již tento týden, jiné funkce dorazí do telefonů již velmi brzy. Hlavní novinkou je využití telefonu jako digitálního klíče, což funguje pouze s vybranými vozy BMW a také jen v některých zemích. Mezi kompatibilní telefony patří Pixel 6, Pixel 6 Pro i řada Galaxy S21 od Samsungu.

Další novinkou je funkce Family Bell, která upozorní vás a vaši rodinu na důležité akce v průběhu dne. A to v telefonu, chytrém reproduktoru nebo v chytrém displeji. Mimo sdílených upozornění si můžete nastavit i svá vlastní, která se ozvou jen ve vašem telefonu. Knihy Google a YouTube Music dostanou nové widgety, poprvé se objevuje i miniaplikace s fotkami lidí a zvířat, kterou si můžete doplnit o speciální rámeček a vyzdobit si tak plochu.

Automatický reset oprávnění u Androidu:

Aplikace Google Fotky navíc dostane novou sekci Vzpomínky, ve které najdete starší předpřipravená tematická alba fotek. Klávesnice Gboard zase dostane nové kombinace v tzv. Emoji Kitchen. Přes klávesnici vyberete několik emoji, které se zkombinují v jedno, které má co nejlépe vystihovat vaši náladu. Další novinkou je automatický reset oprávnění u aplikací, které delší dobu nepoužíváte. Resetování zajistí nová verze balíku Google Play Services, a to u Androidu 6.0 a novější verze systému.

Android Auto se nově bude spouštět automaticky, jakmile připojíte telefon ke kompatibilnímu vozu. Ano, dosud jste museli Android Auto ručně spouštět z nastavení... Mezi další novinky patří nové chytré rychlé odpovědi, k nimž využijete Google Assistanta. Hlasem bude nově možné v autě vyhledávat hudební skladby daleko rychleji.

Některé nové funkce se do Androidů dostanou ještě tento týden, zbytek by měl do smartphonů dorazit do Vánoc. Jsou to sice jen drobnosti, i tak je dobré vědět, že se Google touto formou aktualizací stará i o starší telefony se systémem Android.

Zdroj Google Blog