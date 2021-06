Google napodobí Apple. Chystá svoji verzi Find My pro Android

V posledních měsících zažily rozmach lokátory a služby pro hledání polohy, což nastartoval hlavně Apple se službu Find my, když spustil možnost offline vyhledávání díky široké síti Apple zařízení a dokonce službu nedávno otevřel i třetím stranám. O něco podobného se pokouší i Samsung, ovšem největší účinnost by u Androidu mělo nasazení přímo ze strany Googlu.

Jak ukazují některé kusy zdrojového kódu z beta verze nových služeb Google, je velmi pravděpodobné, že firma zřejmě na něčem podobné pracuje. Redaktoři z XDA-Developers v kódu objevili přímo zmínky o možnosti pomoci s vyhledáním ostatních zařízení v okolí. Samozřejmě Google již před lety do Androidu integroval nástroj pro vyhledání a zablokování ztraceného zařízení, ale to funguje centralizovaně a je vyžadováno, aby hledané zařízení bylo online.

Pokud by se Googlu podařilo implementovat podobné řešení jako má Apple, mohlo by pak možné ztracená zařízení lokalizovat i offline skrze Bluetooth díky okolním zařízením. A zde by Google hustotou sítě zařízení překonal i Apple, jelikož je na světě aktivních více než 3 miliardy přístrojů s Androidem. Jak ale skutečně služba bude fungovat samozřejmě zatím není přesně známé.

Google již nabízí online vyhledávání ztracených zařízení:

Zdroj: XDA-Developers