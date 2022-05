Google nás zítra zahltí spoustou novinek. Čekáme nový Pixel, hodinky a možná i skládačku

Tradiční květnová akce Google I/O bude mít letos o dost výraznější mobilní přesah než v předcházejících letech. Již zítra startuje dvoudenní „svátek Googlu“, na němž nám americký gigant předvede své softwarové ale hlavně i hardwarové novinky. Na co se těšit? Google nám zcela jistě odhalí detaily a nové funkce systému Android 13, nás však budou daleko více zajímat nová mobilní zařízení. A těch by mohlo být hned několik!

Bližší detaily Androidu 13 – to stoprocentně

Akce Google I/O je určena v prvé řadě pro vývojáře, a tak je jasné, že se bude americký gigant většinu času věnovat aktuálně nejnovější verzi Androidu. Google již v únoru zveřejnil první Developer Preview, které bude postupně vylepšovat, přičemž finální verze systému se do Pixelů dostane někdy ve třetím čtvrtletí letošního roku. Tzv. open beta vyšla teprve nedávno.

A novinek, těch známých, je už celá spousta. Nová verze Androidu si posvítí třeba na zneužívání API pro Usnadnění. Další, zatím spíše kosmetické změny, jsme si mohli vyzkoušet ve veřejné betaverzi systému. Bety mají být celkem čtyři, a čekáme, že Google nastíní, jakým tempem do ní bude přidávat všechny nové funkce. A Google by měl všechny novinky již zítra blíže představit.

Hodinky Pixel Watch – sázka na jistotu

Úniky posledních týdnů včetně „náhodného“ zapomenutí hodinek v restauraci dávají tušit, že je oznámení prvních chytrých hodinek od Googlu doslova za rohem. Hodinky by měly být k dispozici ve dvou velikostech těla a ve čtyřech barevných kombinacích. Detaily k hodinkám si můžete přečíst v samostatném článku.

Mnohem zajímavější však bude hodinkový „přesah“, na nějž čekají aktuální uživatelé hodinek s již poměrně zastaralým Wear OS 2. Pixel Watch poběží na čisté verzi Wear OS 3.1, a čekáme, že Google na své akci konečně potvrdí aktualizaci starších hodinek na novou verzi systému, které to potřebují jako sůl.



Pixel Watch (uprostřed), a jejich srovnání s Apple Watch a Galaxy Watch4

A kdo ví, třeba Google konečně s velkou pompou oznámí i přidání Google Assistanta do hodinek Galaxy Watch4 od Samsungu, který v nich už od počátku zcela překvapivě chybí. Bixby je jen jeho skromnou náhradou.

Google Pixel 6a – velmi pravděpodobné

Na květnové akci Google I/O se běžně nepředstavují nové „áčkové“ Pixely, ale to by se mělo brzy změnit. Pixel 6a by měl přejmout design aktuální řady Pixel 6, očekává se i použití stejného procesoru Tensor.



Rendery Pixelu 6a (Obr.: 91mobiles)

A kde se bude šetřit? Zřejmě u pamětí a fotoaparátů, použitý displej je zatím s otazníkem. Údajně se má jednat 6,2" AMOLED, který bude podporovat maximálně 90Hz obnovovací frekvenci. Zadní kryt by neměl být skleněný, ale plastový. Pod ním by se měla nacházet 4 800mAh baterie s podporou 30W dobíjení. Pixel 6a by neměl jít do prodeje hned po svém oznámení, ale až v průběhu července.

Pixel 6a plynule naváže na Pixel 6 a na Pixel 6 Pro:

Google Pixel Fold – zřejmě jen ochutnávka

O Pixelu Fold, první skládačce od Googlu, se hovořilo začátkem roku, a od té doby informační tok utichl. Zařízení má mít velmi blízko ke skládacímu Galaxy Z Fold3 o Samsungu, ale má nabídnout spíše čtvercové tělo. Po rozevření telefonu by měl na uživatele vykouknout 7,6" displej s poměrem stran 7:8.

V telefonu by měl běžet Android 12L, který je uzpůsoben na míru skládačkám a tabletům s velkými displeji. Je však otázkou, zda se, v době „premiéry“ Androidu 13, bude Google vracet ke služebně starší verzi Androidu. Spíše očekáváme, že Google softwarové novinky z tohoto systému zapracuje do Androidu 13, a společně s jeho finální verzí na podzim uvede na trh i svou první skládačku.



Pixel Fold by měl v mnohém připomínat Galaxy Z Fold3, nemá být však až tak výrazně protažený do výšky

Google by však mohl již zítra na skládačku alespoň nalákat, takže bychom mohli vidět koncepční náčrtky nebo alespoň tiskové fotografie. A navrch bychom se mohli u vybraných skládaček dozvědět harmonogram aktualizací na Android 12L.

Úvodní Keynote, na které Google shrne všechny hardwarové a softwarové novinky, se uskuteční zítra, tj. 11. května, od 19:00 hod. středoevropského času. Sledovat ji můžete na webu Google I/O, na YouTube kanálu Googlu nebo přímo zde v našem článku: