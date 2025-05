Google natáčel reklamu pro budoucí Pixel 10. Veřejně na pláži a s filmovým štábem v zádech

Když se chystají mobilní premiéry, bývají telefony obvykle pečlivě střežené, aby s předstihem neunikly žádné informace. Často se to nedaří, o čem může vyprávět zejména Samsung. Mobilní výrobci však mají alespoň základní bezpečnostní mechanismy, které zajišťují, aby se na veřejnost předčasně nedostaly všechny informace. A pak tu máme Google, který v zámoří aktuálně natáčí reklamu na připravovaný Pixel 10. Asi byste i vy čekali uzavřenou pláž zakrytou plachtami, aby z telefonu nebylo nic vidět. Pravdou je však pravý opak. Na světě jsou zákulisní fotografie a videa z natáčení Pixelu 10, jehož premiéra se přitom očekává až za několik měsíců.



Při natáčení reklamy na Pixel 10 byla použita profesionální výbava a štáb čítající 20 osob

Natáčení probíhalo na pláži ve Vancouveru, která byla běžně přístupná všem, jen byla její malá část vytyčená kužely a zabraná štábem, kamerou a skládacím přístřeškem. Celkem se jednalo o profesionální filmový štáb, který ve zhruba dvaceti lidech natáčel Pixel 10 pro připravovanou reklamu. Kolemjdoucí a pozorovatelé si mohli v akci prohlédnout Pixel 10 (popřípadě Pixel 10 Pro) v černé a šedé barevné variantě a také detailní vizuální scénář reklamy, který obsahoval jednotlivé po sobě následující scény.

Na jednu stranu to nevypadá, že by Pixel 10 vizuálně vypadal nějak jinak oproti aktuální řadě Pixel 9, přesto jsou to všechno informace, které by měly rozhodně zůstat v utajení. Premiéra Pixelů 10 nás zřejmě čeká nejdříve až v polovině srpna. Už teď je zřejmé, že hlavním sloganem telefonu bude „Ask more of your phone“, tedy „Chtějte od svého telefonu více“. A už teď je zřejmé, že i tentokrát se bude slogan opírat o možnosti umělé inteligence. Ze scénáře jsou navíc patrné i další detaily telefonu, jako boční tlačítka nebo detail fotomodulu.



Viditelný detailní scénář, který prozrazuje hlavní informace o chystaném telefonu

Jednou z ukázek v reklamě bude i funkce Přidej mě, která kombinuje dvě fotky do jedné, aby na ní byly zachycené všechny osoby – tedy i ta, která vyfotila první snímek. Tu však má Google v nabídce již delší dobu a je možné, že se dočká nějaké výraznější aktualizace. Uživatelé pod videem potvrdili, že se filmový štáb vydal v průběhu dne i do místního parku Stanley Park, kde bylo možné štáb v akci také vidět.

Je však otázkou, zda na natáčení reklamy ještě není brzy. Teoreticky by to ale mohlo znamenat i to, že se Pixely 10 letos na trhu ukáží dříve než vloni. A to je ostatně taktika řady mobilních výrobců, kteří pomalu zkracují svá typicky roční „produktová okna“. A možná by se k nim mohl letos zařadit i Google.