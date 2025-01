Google nechce vidět kritiku u vlastních aplikací. V obchodě Google Play pro ně vypne hodnocení i komentáře

Googlu už došla trpělivost s komentáři u jeho systémových aplikací a komponent Androidu. Jsou totiž cílem tzv. „review bombingu", což označuje cílené hodnocení aplikací minimálním počtem hvězdiček, aniž by k tomu uživatelé měli pádný důvod (nebo aplikaci vůbec kompletně vyzkoušeli). Google tak karty systémových komponent v Google Play výrazně ořeže. Zmizí hodnocení i komentáře ostatních uživatelů a zůstane vlastně jen popis aplikace a tlačítko pro její instalaci a odinstalaci. A my se divíme, že to neudělal už dávno.



Aplikace Android System Intelligence a komentář o kočce domácí. Za užitečný jej označilo 50 lidí. Nesouvisející koupě balíčku do hry byla zajímavá pro 147 lidí. Přesně právě kvůli tomu Google u systémových aplikací Androidu vypne hodnocení a komentáře.

Googlu to ani nemůžeme mít za zlé, stačí se podívat jen na karty několika systémových aplikací Androidu. Jako uživatel se k nim při vyhledávání nedostanete, ale ti, kdo chtějí, si k nim najdou cestu. Stačí jen ťuknout na název aplikace, která je vedena v seznamu aplikací čekajících na aktualizaci, popř. nedávno aktualizovaných, anebo v mobilu kliknete na odkaz, který vás přesměruje do mobilní aplikace Google Play. Ve všech těchto případech může aplikaci hodnotit úplně každý, což se samozřejmě odráží i v hodnocení a v komentářích uživatelů.

Když jsou komentáře úplně mimo

Řada z nich aplikace hodnotí jednou hvězdičkou, jiní k ní přidávají naprosto nesouvisející reakce, které se odkazují na úplně jiné aplikace. Občas nechybí ani nadávky, v zahraničí dokonce někteří komentáře využívají jako chatovací vlákno, v němž se uchovává vždy poslední napsaná „zpráva". Další „speciality“ můžete v jiných jazycích dohledat sami, stačí když u odkazů níže za rovnítko na konci místo „cs“ vložíte zkratky jiných jazyků, např. angličtinu („en“), slovenštinu („sk“), a další.



Komentáře už zmizely např. u pravidelně aktualizované komponenty Služby Google Play

V první vlně se omezují komentáře a hodnocení na Google Play u aplikací Služby Google Play, Android Intelligence a Android System WebView, ovšem na webu jsou (nelichotivá) hodnocení a často zcestné komentáře vidět stále. Aplikací od Googlu, kterou nejsou vyloženě systémové (např. YouTube, Gmail, Keep a další), by se však tyto změny neměly nijak dotknout.

Via Androidpolice