Google neví, kdy přestat. Obchod s aplikacemi pro Android zahltily reklamy, a to je teprve začátek...

Až dosud se Google držel na uzdě, jenže teď to vypadá, že neví, kdy přestat. Připravte se na to, že aplikační obchod Google Play velmi brzy zahltí (další) reklamy, které značně ztíží vyhledávání aplikací, o jejichž stažení máte zájem. I při zadání přesného názvu aplikace vám aplikační obchod od Googlu podstrčí až dvě řady (!) reklam, v rámci kterých doporučí aplikace, o které byste mohli mít zájem.

Ne, nejedná se o žádný výstřel do tmy, ale o promyšlenou strategii Googlu. Ten přitom dlouhodobě reklamy do svého aplikačního obchodu příliš nechtěl pouštět. V poslední době jste tak po vyhledání názvu aplikace museli maximálně „přehlédnout“ několik prvních pozic ve výsledcích, u nichž stálo doplňkové označení „Reklama“. Jenže tentokrát se objevují reklamy již před psaním do vyhledávacího pole, a bude hůř...



Zvykejte si. Nenapíšete ani jedno písmeno, a už vám pod vyhledávacím řádkem v Google Play svítí tip na „zajímavou“ aplikaci. Škoda jen, že nevíme, jak se jmenuje...

V našem případě nenapíšeme ani písmeno, a už nám pod vyhledávacím polem svítí reklama na aplikaci InShot - Video editor s hudbou. Tento návrh však může být u každého z uživatelů Google Play různý. Ještě před pár dny nám v obchodě vyskočily hned dva takového tipy najednou, jedním byla aplikace Picsart Photo and Video Editor, druhou pak jihokorejská aplikace, jejíž název v Hangulu (tj. korejské abecedě) ani neumíme přepsat.

Podoba vyhledávání je pokaždé jiná

Pokud si vyhledáte nějakou aplikaci na Google Play, snad pokaždé se mění layout stránky - to abyste se snadno nechali napálit a klikli na aplikaci, která je doporučená v podobě reklamy. Někdy najede jen seznam s několika sponzorovanými aplikacemi na začátku, jindy zase najede blok Reklamy související s vašim vyhledáváním, a to hned po aplikaci s velkou ikonou, která splňuje vaše doslovné zadání.



Google si zřejmě myslí, že má v Obchodu Play reklam ještě málo. Sekci doporučené tak nově rozšíří do dvou řádků (Zdroj: Androidpolice)

A výhledově tento blok nebude mít jen jednu řadu se třemi ikonami aplikací, ale řady hned dvě, a to s většími náhledy . Někdy jsou oba způsoby zobrazení dokonce zkombinované. V seznamu zdánlivě bez reklam najdete uprostřed pruh s nápisem Reklamy navrženo pro vás. Reklam prostě není a nikdy nebude dost.

Při hledání aplikací pro Android se tedy budete muset brzy obrnit trpělivostí. Už chybí snad jen to, aby se v Google Play při výběru vyhledané aplikace zobrazovaly celoobrazové reklamy, které půjdou ukončit až po uběhnutí půlminutového časového intervalu... a my pevně doufáme, že to Google nebude brát jako nápovědu.