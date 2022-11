Google odmění ty, kteří se nebojí utrácet. Získané body převedete na kupony či na kredit do Obchodu Play

Pokud jste si včera spustili aplikační obchod Google Play, jako první na vás vyskočil banner „Získávejte body a odměny“. A to není náhoda, protože právě včera Google v Česku odstartoval program Body Google Play (anglicky: „Google Play Points“). O co se jedná? Google začne body odměňovat ty, kteří v obchodě utrácí peníze. Získané body můžete následně investovat do herních kupónů, popř. je směníte na kredity Google Play.

Celý systém sice může zdánlivě vypadat trochu nelogicky, ale my vás do něj zasvětíme. Google jej rozdělil do čtyř úrovní. Poté co kliknete na banner a na tlačítko, které vás zaregistruje do programu (odběr novinek můžete směle odmítnout), vám dorazí potvrzovací e-mail a současně budete zařazeni do čtvrté kategorie Bronz. Za každé dvě koruny útraty (bez daně!) dostanete jeden bod. V případě nákupů ve vybraných hrách a pořízení knížek můžete počítat s vynásobením získaných bodů. Multiplikátor však závisí na samotném typu obsahu či konkrétní hře a aplikaci.



Úvodní obrazovka služby Play Points, ve které vidíte vaše bodové příjmy, použití a výhody plynoucí z kategorie, ve které se právě nacházíte. Od začátku listopadu startují všichni uživatelé v kategorii Bronz

Pokud posbíráte tisíc bodů, systém vás přesune do třetí kategorie Stříbro. Za každé dvě utracené koruny získáte 1,1 bodů a k tomu i týdenní ceny, resp. odměny za přihlášení ke Google Play v každém týdnu. Druhá kategorie Zlato má mezní limit získaných 4 000 bodů za kalendářní rok, první kategorie Platina potřebuje roční zisk minimálně 20 tisíc bodů. A pojí se s ní nejvíce výhod. Zisk bodů v daném roce ovlivňuje kategorii, ve které se budete nacházet příští rok. Nákupy do konce prosince tak ovlivní vaší kategorii v roce 2024.

Modelový příklad Všichni účastníci programu jsou aktuálně členem čtvrté kategorie. Zisk bodů si ukážeme u hry Monopoly, která na Google Play činí 69,99 Kč. Jedná se o nákup v ČR (potažmo EU), takže je součástí ceny 21% DPH. Základní cena bez DPH, ze které se vypočítají body, je 57,843 koruny. V rámci prvního týdne využívání dostanete za každé dvě koruny tři body, což dělá 87 bodů. Za padesát bodů si můžete do vybraných her koupit kupón na dvě koruny a 37 bodů vám zbude. A to se bavíme o bonusové sazbě, po týdnu získáte z nákupů daleko méně bodů. A nebo můžete počkat až budete mít díky dalšímu nákupu 100 bodů, které vyměníte za 2Kč kredit na Google Play.

Pro první týden od vstupu do programu však platí uvítací bonus, za každé utracené dvě koruny dostanete tři body. Můžete narazit i na časově omezené propagační akce s větším počtem získaných bodů, které se udílejí i za předplatné. Body zůstávají v platnosti rok po jejich posledním připsání. A co s nimi můžete udělat?

Body získáváte, ale také investujete

V tuto chvíli je třeba rozdělit body, které za daný rok naakumulujete, a body, které můžete investovat dále. Za získané body lze nakoupit kupony do vybraných her, popř. je rovnou směnit na kredit Google Play. Při získávání bodů dostanete za každou utracenou korunu (mimo týdenní bonus program) 0,5 až 0,7 bodu. Při směně bodů za kredit je konverzí poměr 50:1, za každých získaných padesát bodů tedy vykřešete jednu jedinou korunu, a to je teda dost málo. Za kačku si toho moc nekoupíte...



Výhody programu Body Google Play podle dosažené úrovně

Google však program cílí na delší dobu, takže chce k utrácení přesvědčit i ty, kteří si do Google Play zatím ani nepřidali svou platební kartu. A pokud už na Google Play máte předplatné a běžně kupujete obsah, můžete třeba po půl roce získané body směnit na kredity a koupit aplikaci či hru, kterou tak budete mít „zadarmo“.

Do Česka dorazila služba Body Google Play:

Body se počítají i za aktivní předplatné (tj. pravidelné měsíční platby), ale až pro platby, které proběhnou od začátku listopadu. A ty se mohou týkat, jak aplikací a her (včetně in-app nákupů), tak i knih. Body vám budou naskakovat i z předplatného Google One na Androidu. Pokud však máte aktivní předplatné YouTube Premium, žádné body se za něj do programu nepřipisují.