Google omezí neočekávané reklamy na Androidu. Nová pravidla pro jejich zobrazení mají konečně jasnou podobu

Spouštíte hru? Reklama. Chcete si upravit nastavení grafiky? Jistě, ale až poté, co shlédnete půlminutovou reklamu... Mobilní reklamy umožnily na Androidu existenci her, za které by uživatelé jinak museli platit. Jenže, zatímco reklamy už dnes často podvědomě ignorujeme, je třeba, aby nemohly být zneužívány. V prvé řadě nesmí vypadat jako grafická součást samé hry a vývojáři je nesmějí podsouvat na místa, kde jsou jinak běžné prvky pro ovládání her.

Vývojáři se v posledních letech naučili reklamy zneužívat, takže dokáží spolehlivě zkazit celý zážitek z hraní. Mnohé „nestandardní“ praktiky však byly po srsti i Googlu, který oznámil nové programové zásady pro vývojáře, které začnou platit 30. září. A změny týkajících se reklam budou velmi výrazné.

Hlavní změnou bude zákaz všech celoobrazových vsunutých reklam, které se zobrazují neočekávaně, když se uživatel rozhodne udělat jinou herní akci. Nově jsou zcela zakázány reklamy, které se objevují během hraní hry na začátku úrovně nebo segmentu obsahu. Jsou také zakázány vsunuté videoreklamy na celou obrazovku, které se zobrazují před úvodní obrazovkou aplikace či při načítání nové lokace. To je totiž mnohdy velmi rychlé, jenže se „uměle“ čeká na to, až skončí reklama.



Jeden příklad nevhodné reklamy za všechny... Od 30. září bude toto zobrazení reklamy zcela zakázáno

Google zakázal i celoobrazové vsunuté reklamy, které nelze zavřít po 15 sekundách. I tentokrát jsou zde ale kličky. Pokud se však jedná o reklamu, ke které se uživatelé výslovně přihlásili (např. odsouhlasili uživatelské podmínky, bez čehož se hra vůbec nespustí), mohou být reklamy zobrazeny i déle, a to bez možnosti jejich zavření. Z těchto podmínek jsou vyloučeny také ty reklamy, díky nimž uživatelé ve hře „odemykají“ nový obsah, a nebo ty, které se zobrazují, ale nijak nenarušují běžné hraní her. Typicky se jedná o integrované reklamy či bannery, které vyplňují jen část displeje.

Zákaz nevhodných reklam

Google v rámci nově nastavených pravidel ukazuje příklady nevhodného použití, které budou brzy zakázány. Po stisknutí tlačítka „Start“, chtějí uživatelé začít hrát a ne sledovat zcela nečekanou reklamu. To stejné platí i při vstupu do nastavení či podnabídek. V nich se má primárně zobrazovat obsah, nikoliv reklama.

Třetí ukázkou je pak celoobrazová reklama, která vyskočí v průběhu hraní hry, a kterou nelze po 15 sekundách zavřít. Jenže, pokud zavření reklamy v časovém intervalu bude možné, obdobné reklamy vás budou obtěžovat i nadále. Nová pravidla budou na Androidu platit od 30. září. Do té doby se tak musíte obrnit trpělivostí...

Google Play Policy - předplatná, nákupy a reklamy na Androidu:

Zdroj: Google Support