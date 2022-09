Google opisuje od Applu. Přímo v Androidu uvidíte aktuální zdraví a kondici baterie

Apple zavedl do iOS informace o zdraví baterie poté co se provalilo, že Apple cíleně zpomaloval iPhony. Apple je do iOS integroval od verze iOS 11.3. V Nastavení - Baterie se u iPhonu dozvíte informace o kapacitě baterie, jejím výkonu, a také o tom, zda nepotřebuje servis. Něco podobného po pěti letech připravuje pro Android 13 i Google.

V rámci betaverze Androidu 13 QPR1 (Quarterly Platform Release) se u Pixelů v čistém Androidu nově objevil ukazatel zdraví baterie. K těmto informacím se doklikáte přes nastavení baterie, a konkrétně bude stav baterie zařazen do čtyř sekcí. Úplně nová baterie na vás bude se čtyřmi dílky svítit zeleně, jeden dílek naopak znamená, že je třeba baterii telefonu vyměnit, protože „může docházet k neočekávaným vypnutím, nižší výdrži na jedno nabití, a tak bude třeba baterii nechat vyměnit“. Pod samostatnými tlačítky pak najdete informace o kapacitě baterie a také o kondici baterie.



Android 13 se v brzké době naučí měřit „zdraví“ baterie, tato volba je zatím dostupná v betaverzi QPR1

Zatím není jasné, zda tlačítko kapacita ukáže alespoň přibližnou maximální kapacitu baterie v daném čase. V rámci druhého tlačítka by mělo být možné zjistit, zda baterie i v maximální zátěži dokáže dodávat telefonu potřebnou energii.

Jak na zdraví baterie v Androidu?

Do té doby, než Google převede novinky z QPR1 do běžně dostupné verze systému, se musí uživatelé Androidů spokojit s méně přesnými aplikacemi třetích stran. Existuje jich celá spousta, které monitorují nabíjení a vybíjení telefonu, a podle toho odhadují zbývající kapacitu baterie. Ta je důležitá třeba, nejen pro běžné uživatele, ale také pro ty, kteří si kupují telefon z druhé ruky. A informace o zdraví baterie může hrát při výběru telefonu zásadní roli. Případná výměna baterie je totiž několikatisícová investice navíc.



Samsung nabízí základní diagnostiku baterie v aplikaci Samsung Members

Implementaci Googlu má v současné době nejblíže Samsung, který v rámci diagnostických testů aplikace Samsung Members nabízí i kontrolu baterie. Pod položkou „Stav baterie" se však dozvíte jen její „život“, který je u běžných telefonů veden jako „dobrý“, „normální“ nebo „slabý“. V posledním případě je pak doporučena výměna baterie za novou.

Via: Mishaal Rahman