Google opráší pozapomenutou funkci. V Androidu 15 se objeví podstatně vylepšený desktopový režim

Desktopový režim, to je ve světě smartphonů primárně režim Samsung DeX nebo Ready For od Motoroly. Režim od Samsungu je však funkčně zřejmě nejdál, a to přesto, že Samsung už minimálně dva roky svůj „počítačový“ režim nijak nevylepšil. Nyní to vypadá, že se hozené rukavice brzy chytí Google. Do Androidu 15 přidá podstatně vylepšený desktopový režim, u něhož nebude záležet na tom, jakou značku smartphonu používáte, ale čistě na jeho výkonu.



Takto v Androidu 15 vypadá nová verze desktopového režimu. Chybí speciální layout, spodní toolbar i klávesové zkratky, práce s plovoucími okny však vypadá velmi dobře

Android jako takový má svůj svůj desktopový režim už od verze Android 10, jenže moc se o něm neví ani se příliš nepoužívá. A není divu, protože funkčně se jedná jen o velmi omezenou a ořezanou platformu, která nesahá DeXu ani po kotníky. A to proto, že nikdy nebyla určená pro běžné uživatele, ale primárně pro vývojáře, kteří si zde mohli otestovat chování v režimu „Multidisplej“, tedy při současném zobrazení více aplikací na displeji najednou. Od konce roku 2022 však Google v tichosti vyvíjí vylepšenou verzi desktopového režimu, která se do telefonů dostane společně s Androidem 15. A první ukázky zatím vypadají hodně slibně.

Práce s okny jako na desktopu

Android 15 bude mít v desktopovém režimu tradiční plochu s aplikačními ikonami, Google zachová i horní notifikační lištu. V levém spodním rohu plochy bude vstup do nastavení, v pravém spodním rohu se dostanete do seznamu všech nainstalovaných aplikací. Samotná aplikační okna mají název, ikonu pro maximalizaci, pro spuštění v režimu rozdělené obrazovky a také křížek pro jejich zavření. S patřičným nastavením (tzv. freeform mode) je možno libovolně zvětšovat a zmenšovat aplikační okna. Ta lze, podobně jako ve Windows, přilepit k levé nebo pravé polovině displeje. Ze zobrazení na celé obrazovce stačí okno lehce potáhnout, a zmenší se do své kompaktnější varianty.

Google udělal velký pokrok kupředu, ale stále má co dohánět. Chybí mu přehlednější launcher, podpora klávesových zkratek a také univerzální podpora výše popsaných funkcí i u těch aplikací, které si do Androidu doinstalujete. Samsung DeX zatím zůstává nepokořený, je však jen otázkou času, než jej Google funkčně dotáhne. A stát by se tak mělo už letos na podzim společně a vydáním Pixelů 9 a finální verze Androidu 15.

Ukázka nové podoby desktopového režimu v Androidu 15:

Uvítali byste u svého stávající telefonu desktopový režim, nebo třeba dlouhodobě používáte režim Samsung DeX? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.