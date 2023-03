Google otáčí s RCS. Šéfovi Androidu je líto uživatelů iPhonů, kteří se „zasekli“ u služby iMessage

Víceprezident platforem a ekosystémů v Googlu, Hiroshi Lockheimer, poskytl na nedávném veletrhu MWC 2023 zajímavý rozhovor pro 9to5google, v němž se rozpovídal ohledně služeb RCS (Rich Communication Services), a také Applu, které se přijetí této služby neustále brání. Mnozí to připisují tomu, že se Apple díky vlastní aplikaci iMessage brání přechodu uživatelů na konkurenční systém Android.

Za samotným standardem RCS přitom nestojí Google, ale asociace GSMA. Ta jej vypustila do světa v roce 2008 jako náhradu za textové zprávy, které jsou s námi již od mobilního pravěku, a také za MMS. Z principu fungování jsou textovky zastaralé, neefektivní (co do možného zasílaného obsahu) a také málo zabezpečené. Toho si byl vědom i Apple, který si vytvořil svou vlastní službu iMessage. Jenže už v té době existovaly základy služby RCS od GSMA. A byla to sama asociace, která v roce 2019 kontaktovala Google s žádostí o výrazné rozšíření RCS služeb.



Google dlouhodobě přesvědčuje Apple, aby začal podporovat RCS. Zejména kvůli textové komunikaci mezi oběma platformami. Google ale po delší době mění rétoriku. Není to problém náš, ale Applu. A doplatí na to sami uživatelé

Google funkci integroval do své aplikace Zprávy Google, která se u spousty značek stala defaultní aplikací pro psaní zpráv. V současné době tak RCS služby používá přes 500 milionů uživatelů. Přímo v konverzačních vláknech můžete zasílat videa a fotky, číst informace o doručení nebo zakládat skupinové chaty. Google dlouhodobě tlačí Apple k tomu, aby začal standard RCS také podporovat, což by zlepšilo a daleko lépe zabezpečilo textovou komunikaci mezi iPhony a Androidy. A zatímco dříve Google vystupoval z pozice „submisivního a rozumného“, nyní otočil.

Lockheimer uvádí, že je mu líto uživatelů iPhonů, kteří se „zasekli“ u služby iMessage. Pokud totiž společně komunikují uživatelé Androidu a iPhonu, obě strany musí používat nejvyšší možný společný komunikační protokol. A to jsou textové zprávy s daleko nižším zabezpečením a možnostmi, než RCS. Cílem Googlu je tak větší bezpečnost meziplatformní komunikace, nechce adaptací RCS nahradit všechny komunikační aplikace najednou. Podle vyjádření Lockheimera má běžný uživatel Androidu tři až čtyři různé komunikační aplikace. A to je podle něj absolutně v pořádku.

Android má RCS komunikaci zabezpečenou protokolem Signal, který může být v rámci dvoufaktorové varianty ještě bezpečnější než iMessage. Google tak zřejmě přeruší svou kampaň na podporu RCS, protože u sebe už má všechno v pořádku. Ten, kdo má se zprávami velký problém, je podle něj Apple. Americký gigant se přitom vůbec nemusí vzdát služby iMessage. Stačí mu do ní jen přidat podporu RCS. To se však Applu už několik let příčí a nic nenasvědčuje tomu, že by k tomu jablečný gigant někdy svolil...

Zdroj: 9to5google