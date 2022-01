Google pilně pracuje na své skládačce. V betaverzi Androidu 12L ukázal i její první náčrtky

Je veřejným tajemstvím, že Google pilně připravuje svou první skládačku. Až dosud se mělo za to, že chystaný model bude vypadat podobně jako Galaxy Z Fold3, ovšem screenshoty z druhé betaverze Androidu 12L potvrzují spíše opak. Server 9to5google získal z nové verze Androidu screenshoty, na nichž je vidět rámcový náčrtek budoucího skládacího zařízení pod hlavičkou Googlu.

Informace unikly z obrazovky, která názorně ukazuje, kde přesně na telefonu najdete slot pro nanoSIM kartu. V případě Pixel Foldu bude slot pro SIMku ukrytý v šuplíku na spodní hraně telefonu, co je však daleko důležitější je celá koncepce skládačky, která má mít daleko více blízko k Oppo Find N.

Je to vidět už na podobě v zavřeném stavu, který není tolik protažený do výšky jako Fold, ale spíše čtvercový. Vnější displej by měl mít blízko formátu 8,4:9, který využívá vnější displej skládacího Oppa. V levé části grafiky vidíme výrazný pant, regulátory hlasitosti a doplňková tlačítka budou umístěna na pravém boku. Vnitřní displej by měl mít po rozevření poměr stran zhruba 7:8 a úhlopříčku cca 7,6 palců. V budoucí skládačce od Googlu poběží Android 12L, který je speciálně uzpůsoben pro velké či skládací displeje.

A pokud se poměry stran a úhlopříčky displejů u Pixel Foldu osvědčí, můžeme čekat, že budoucí skládačky ostatních výrobců budou vypadat velmi podobně jako skládací Pixel. Ideální poměry stran vnějších a vnitřních displejů se totiž zatím stále hledají, a různých směrů existuje hned několik. Datum premiéry Pixel Foldu však zatím není známo...

Představujeme skládací Samsung Galaxy Z Fold3:

Zdroj 9to5google