Google Pixel 6 má vlastní procesor, lepší fotoaparát a po letech míří opět na vrchol

Google dnes představil Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Nikdo nemohl být příliš překvapen, o málo telefonech bylo dopředu tolik prozrazeno. Každopádně cíl Googlu je jasný, ukázat Pixel opět jako jaksi pomyslný Benchmark mezi Android telefony. Změnil proto skoro všechno, designem počínaje.

Vzhled je velmi odvážný, není to sice poprvé, co Google sází na duální podání pastelových barviček, ale výrazný pruh s vystupujícím modulem fotoaparát je opravdu velmi kontroverzní prvek. Uvidíme jak s ním telefon bude ležet na stole. Tělo má být odolné díky hliníkové konstrukci a firma slibuje i voděodolnost.

Telefony povyrostly a vůbec poprvé jsme se dočkali toho, že chybí nějaký kompaktní model. Základní model totiž přijde s 6,4“ AMOLED displejem a 90 Hz obnovovací frekvencí. Větší model získá dokonce 6,7“ displej s QHD+ rozlišením a půjde o LTPO panel s obnovovací frekvencí 120 Hz, kterou půjde dynamicky měnit až na úsporných 10 Hz. Displeje telefonů kryje odolné sklíčko Gorilla Glass Victus.

Sázka na vlastní čip

Hlavní změnou bude však procesor. Google se po vzoru jiných značek vrhl na vlastní procesor a Pixely 6 obsahují osmijádrový procesor Tensor, který je postavený na 5nm architektuře. Zajímavé je, že se skládá ze 2 výkonných, dvou středně výkonných a 4 úsporných jader. K dispozici zde bude 8 nebo 12 GB operační paměti a vnitřní úložiště startuje na 128 GB, přičemž za příplatek bude k dispozici až dvojnásobek. Pro bezpečnost dat pak nechybí ani nový čip Titan M2.

Podceněna nebyla ani baterie, která má 4600 mAh u základního a 5 000 mAh u modelu Pro. Chybět nebude ani bezdrátové dobíjení.Těšit se samozřejmě můžeme na 5G konektivitu a připraveny jsou také stereo reproduktory.

Doménou nových Pixelů však opět bude fotoaparát. Skončilo několikaleté obdobdí, kdy se Google snažil vytáhnout co to šlo ze stejného snímače a konečně jsme se dočkali nových fotoaparátů. Ten hlavní je nyní s rozlišením 50 Mpx a najdeme jej u obou modelů stejně jako 12 Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Model Pro však jako bonus přidává ještě 48 Mpx teleobjektiv s až 4× optickým zoomem.

Pro fotografie si zde Google připravil novou funkci zvanou Magic Eraser, která umožní snadno označit a vymazat objekt z pořízené fotografie. Zajímavá je i funkce unblur, která dokáže zaostřit rozmazanou část fotografie. Motion mode je pak zaměřený na zachycení pohyblivých objektů na scéně. Telefony také samozřejmě zvládnou natáčet video, a to až až ve 4K rozlišení při 60 fps, a v HDR.

Operačním systémem je zde samozřejmě Android 12 s úpravou Pixel UI, která je letos zaměřená zejména vysokou přizpůsobitelnost. Google to nazývá Material You. K tomu přidává dlouhou až pětiletou podporu. Telefon přijde do prodeje již příští týden, přičemž předobjednat jej lze v prvních zemích již dnes za cenu od 599 dolarů. Model Pro pak vyjde na 899 dolarů.

V Česku se s ním kvůli chybějícímu zastoupení nepočítá, takže opět budeme muset počkat až jej sem dovezou někteří prodejci.

Článek průběžně aktualizujeme.