Google Pixel 6 dostal první velký update. Do Česka už pomalu míří první dovozové kusy

Google každé první pondělí v měsíci vydává aktualizaci bezpečnostních záplat pro operační systém Android, a to platilo i pro 1. listopad. Jenže tentokrát se k rutinnímu updatu zabezpečení přidala i velká softwarová aktualizace pro novou řadu Pixel 6, a také pro starší Pixely (Pixel 3a a výše), na což jsme v posledních měsících nebyli zvyklí. Aktualizace řeší bugy týkající se stability, systémového rozhraní, zvukového přednesu, bezdrátového nabíjení i vyskakující klávesnice. Update se jen těsně nedostal na Pixel 3, jemuž skončila oficiální podpora.

Ať už to jsou hardwarové nebo softwarové problémy, i letos nemá řada Pixel 6 na růžích ustláno. První velký softwarový update se tak snaží opravit, co se dá. Z changelogu nové aktualizace je zřejmé, že Google u nových Pixelů vylepšil stabilitu Wi-Fi, přehrávání multimédií či zrychlil odezvu automatické regulace jasu. Dále došlo na vylepšení zvukové kvality v bezdrátových sluchátkách.

Další opravy se týkají všech modelů od Pixelu 3a výše. Update vylepšuje stabilitu aplikací třetích stran, došlo i na opravu aplikačních ikon (v hlavním menu je ikona jiná, než na Google Play) nebo na plynulejší přechodové animace. Už by se také nemělo stávat to, že vám zčistajasna vyskočí softwarová klávesnice, aniž byste prstem klikli do zadávacího pole. Google se také zaměřil na problémy se zvukovým upozorněním na notifikace, které někdy Pixel zapomněl přehrát.

Představení řady Google Pixel 6:

Pro Pixely, staré i nové, se tedy jedná o velký update, který opravuje spoustu chyb. Aktualizace by se vám měla nabídnout automaticky, příp. ji můžete ručně přes Nastavení - Systém- Aktualizace systému - Vyhledat aktualizaci. Společně s updatem se do Česka pomalu dostávají první dovozové kusy Pixelu 6. Velcí prodejci zatím evidují pouze předobjednávky, telefon však vstoupil na trh teprve minulý týden ve čtvrtek, takže je zřejmé, že si čeští zájemci budou muset na skladovou dostupnost telefonů ještě minimálně pár týdnů počkat.

Zdroj Google Support