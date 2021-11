Google Pixel 6 měl přinést odemykání obličejem. Firma ho však na poslední chvíli odstranila

S Google Pixelem a jeho způsobem ověřování to bylo jak na houpačce. Pixel 3 měl čtečku na zádech, Pixel 4 ji zrušil a přinesl pokročilé senzory pro skenování obličeje. S pátou generací ji však opět odstranil a navrátil zpátky čtečku otisků prstů na zádech. U nových Pixelů 6 evidentně váhal, přičemž nakonec vyhrálo další nové řešení v podobě optické čtečky otisků prstů přímo v displeji.

Jak se nyní ukazuje, firma měla evidentně v záloze naplánované i odemykání obličejem, a to alespoň skrze čelní kamerku. Funkce přezdívaná interně jako „Tuscany“ byla součástí zdrojového kódu kernelu systému pro Pixely 6 prakticky od začátku. Vývojář přezdívaný Freak07 na Twitteru upozornil na v červnu vydaný patch, který řešil problémy s využitím energie při odemykání skenem obličeje.

Při skenování totiž údajně CPU jádra nového čipu Tensor zůstávaly zbytečně dlouho na vysokých frekvencích, což vedlo k větší spotřebě baterie. Google se tak zřejmě snažil problém vyřešit, ale pravděpodobně to již nestihl včas do uvedení telefonu a v dalších verzích systému před uvedením Pixelů 6 tuto funkci odstranil. Možná si však jen nechal otevřená vrátka a v budoucnu se tato funkce nakonec do telefonů dostane.

Google Pixel 6 a 6 Pro:

Via: GSMArena