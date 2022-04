Google Pixel 7 Pro zůstane u podobného střihu jako aktuální generace. Poznáte jej hlavně podle foťáků na zádech

Společně s finální verzí systému Android 13 by na podzim měla zažít premiéru i nová řada smartphonů Pixel 7. Výše postavený model Pixel 7 Pro unikl na povedených renderech, z nichž můžeme usuzovat, že se toho navenek zase až tolik nezmění. Koncepce připravovaného smartphonu bude stejná jako u aktuálního Pixel 6 Pro. Novinka tedy dostane AMOLED displej s centrovaným průstřelem a také tenké rámečky, které jsou směrem ke krajům nepatrně zakřiveny.

Na zadní straně budou opět dominovat pruh s fotoaparáty, který by měl být tentokrát nedílnou součástí bočního kovového šasi. Nový model půjde poznat zejména podle umístění fotoaparátů, protože hlavní snímač a širokáč budou ve společném černě zbarveném oválu, zatímco třetí snímač, periskopický teleobjektiv, bude stát kousek stranou. V pruhu doplní tři foťáky ještě laserové ostření, mikrofon a přisvětlovací dioda.

I tentokrát bude telefon nabízet různé barevné varianty těla, k nimž bude připraven odlišný odstín horní části zad. Výkon by měl u telefonu diktovat procesor Tensor druhé generace, je však otázkou, zdali jej, po problémech s nízkou výtěžností při výrobě Exynosu 2200 a Snapdragonu 8 Gen 1, bude Googlu stále dodávat Samsungu. Celý řada by měla být k dispozici se 128 či 256GB interní pamětí a s 12GB RAM.

V řadě Pixel 7 bude vůbec poprvé nasazen nový operační systém Android 13, který by měl být do finální podoby dotažen letos v srpnu. Očekáváme, že v podobném termínu půjdou do prodeje i nové Pixely.

Představení aktuální řady Pixel 6:

Zdroj Mydrivers