Google Pixel 8 Pro má teploměr, foťák s AI a rekordně dlouhou podporu. Sám umí vyřídit hovor

Google dnes na své tradiční podzimní keynote v New Yorku vedle plné verze systému Android 14 představil také nové smartphony Pixel 8 a Pixel 8 Pro, které dostanou aktuální Android rovnou z balení. K tomu se novinky mohou pochlubit rekordní softwarovou podporou v délce 7 let. Model Pro dostal dosud nejlepší fotoaparát mezi Pixely a také u telefonů trochu netradiční funkci – teploměr. Ani letos se bohužel Pixely nebudou v Česku prodávat přes oficiální Google Store.

Oba telefony se liší zejména velikostí, fotoaparátem a některými dalšími funkcemi, ale na druhou stranu mnoho věcí mají společných. Jako první si všimneme designu, který se meziročně změnil jen nepatrně. Google si dává záležet zejména na rozpoznatelnosti svých telefonů podle kovového obdélníkového modulu s fotoaparáty přes celou šířku zad. Rám telefonů je vyroben z leštěného hliníku, záda z matného skla, rohy i hrany jsou mírně zaoblené.

Trojice barev a nový čipset

Také letos nabídne Google trojici barev u každého z modelů – letos padla volba na modrou, černou a krémovou u modelu Pixel 8 Pro a černou, růžovou a šedou u modelu Pixel 8. Telefony jsou voděodolné podle stupně krytí IP68 a Google uvádí, že z 18 % jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů. V rámci udržitelnosti není součástí prodejního balení nabíjecí adaptér, ale pouze metrový oboustranný USB-C kabel.



Google Pixel 8 Pro

Společný oběma telefonům bude také podobný výkon reprezentovaný čipsetem vlastního návrhu Google Tensor G3, který ještě více zapojuje umělou inteligenci a strojové učení do rutinních činností, jako je vylepšení zvuku u probíhajících hovorů, odstranění nežádoucích ruchů z videa atd. Součástí zabezpečení telefonů je čip Titan M2, který se stará o bezpečné nakládání s veškerými osobními daty.



Google Pixel 8

Asistent Google přebírá některé nové funkce Google AI, ačkoli Bard se z něj ještě úplně nestává – propojení obou „inteligencí“ má Google nicméně v plánu v budoucnu (pod názvem Assistant with Bard). Asistent Google nově dokáže například zesumarizovat obsah ze zobrazené webové stránky a přeložit jej do jiného jazyka, pomocí hlasového zadávání lze diktovat zprávy dvakrát rychleji než dřív a text přepisovat do několika jazyků současně. Funkce Pixel Call Assist má na starosti vše kolem hovorů, od jejich vytočení, až po blokování nechtěných kontaktů. Dokáže automaticky zvednout příchozí hovor a vést konverzaci s druhou stranou. Pokud zjistí, že jde o obtěžující marketingový nebo podvodný hovor, rozloučí se a zavěsí.

Rekordní softwarová podpora 7 let

A teď už rozdílně. Google Pixel 8 je menší z obou modelů, obsahuje 6,2palcový Full HD+ OLED displej s obnovovací frekvencí 60 až 120 Hz a maximálním jasem 1400 nitů (peak až 2000 nitů). Zařízení obsahuje baterii s kapacitou 4485 mAh, rychlým kabelovým 33W a také bezdrátovým Qi nabíjením. Prodávat se bude ve variantě 8 GB RAM a k tomu 128 nebo 256 GB. Hlavní fotoaparát je dvojitý, obsahuje primární 50Mpx senzor a opticky stabilizovanou (OIS) čočku se světelností f1.7 a také 12Mpx širokáč s čočkou f2.2.

Google Pixel 8 katalog rozměry a hmotnost: 151 × 71 × 8,7 mm, 187 g

displej: 6,2", kapacitní OLED, 1 080 × 2 400, 424 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 575 mAh

procesor: Google Tensor G3 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 79 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Větší Google Pixel 8 Pro obsahuje 6,7palcový LTPO OLED displej s jemnějším rozlišením 1344 × 2992 bodů a obnovovací frekvencí 1 až 120 Hz. Maximální jas je zde dokonce 1600 nitů, v peaku až 2400 nitů. Baterie je tentokrát s kapacitou 4950 mAh a stejnou rychlostí a způsoby dobíjení jako u menšího modelu. Model Pro se bude prodávat s 12 GB operační paměti a variantním úložištěm 128, 256, 512 GB, ve Spojených státech dokonce i 1 TB. Zcela nový je u modelu Pro teploměr, který dokáže měřit teplotu povrchu předmětů včetně lidské kůže.

Foťák u „Pročka“ je propracovanější a jde o dosud nejlepší fotoaparát na mobilech Pixel. V trojitém sestavení je zde 50Mpx primární foťák se světelností f1.7 a optickou stabilizací (OIS), dále 48Mpx širokáč s optikou f1.95 a autofokusem a do třetice 48Mpx teleobjektiv s čočkou f2.8, pětinásobným optickým zoomem a OIS. V průběhu softwarových Feature Dropů dostane funkce založené na generativní umělé inteligenci, která například dokáže místo vymazaného objektu na snímku „dokreslit“ vhodné pozadí, vylepšit kontrast videa s pomocí úprav na cloudu nebo zesvětlit scénu u nočních záběrů (např. funkce Magic Eraser, Magic Editor, Zoom Enhancer).

Google Pixel 8 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 77 × 8,8 mm, 213 g

displej: 6,7", kapacitní LTPO OLED, 1 344 × 2 992, 490 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 050 mAh

procesor: Google Tensor G3 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 14

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 81 %

vybavenost cena: ještě se neprodává

Jak už bylo řečeno, oba modely přicházejí rovnou s předinstalovaným Androidem 14 a Google slibuje softwarovou podporu v délce 7 let, což by se mělo týkat jak velkých upgradů systémů, tak i částečných funkčních aktualizací (tzv. Feature Dropů) a bezpečnostních záplat. Teoreticky by se tak měly letošní novinky dočkat i Androidu 20 a podpory do konce jeho životního cyklu. Nové Pixely se ani letos oficiálně v Česku prodávat nebudou, dají se ale pořídit např. na německém Google Storu za 799, resp. 1099 eur, tedy asi 19,5 a 27 tisíc korun.

Google Pixel 8 a Pixel 8 Pro na produktovém videu: