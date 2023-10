Sledujte premiéru hardwarových novinek Googlu. Dnes se představí Pixel 8 a hodinky Pixel Watch 2

Oživeno 4. října 2023 | Dnes je den další velké podzimní premiéry. Keynote, na které Google představí svoje hardwarové novinky, odstartuje dnes v 16 hodin českého času pod tradičním názvem „Made by Google“. Sledovat ji můžete ve videu v přímo tomto článku. Sama firma už předem avizovala, jak budou její novinky fyzicky vypadat – těšit se můžeme na dva nové telefony (Pixel 8, Pixel 8 Pro) a chytré hodinky (Pixel Watch 2) v mírně evolučním designu. Ne tak úplně neznámé jsou i parametry telefonů, které unikly v minulých dnech a týdnech (připomenout si je můžete na dalších listech tohoto článku). My tedy budeme čekat hlavně na to, jak dokáže Google svůj nový hardware využít pro novou verzi Androidu 14 a jak do něj zkusí zapojit například umělou inteligenci, které patřila už velká část jarní keynote Google I/O. Keynote „Made by Google“ sledujte zde: Zvětšit video

Známe všechny barvy Pixelu 8. Telefon doplní i sladěné kryty Oživeno 25. září 2023 | Termín podzimní keynote Googlu se blíží, postupně se uvolňují další informace o hardwarových novinkách, které na ní mají být představeny. Podobu smartphonů Pixel 8 a Pixel 8 Pro už známe z propagačního videa (najdete na dalším listu tohoto článku), teď se přidávají snímky zřejmě všech připravovaných barevných variant.

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Na sociální síti X na důvěryhodném účtu zaměřujícího se na úniky mobilních zařízení @MysteryLupin se objevily produktové fotografie obou variant nových Pixelů. Zatímco vlajkový Pixel 8 Pro má přijít v už dříve propagované krémové, ale také černé a azurově modré barvě, menší Pixel 8 bude možné zakoupit v černé, šedé a růžové barvě. Barevně sladěn se zády telefonu bude i dnes už charakteristický kovový obdélníkový modul s fotoaparáty.

K oběma modelům Pixelů nebudou chybět ani originální zadní kryty s charakteristickým průřezem na modul s fotoaparáty Keynote Googlu s představením nových telefonů Pixel 8 a Pixel 8 Pro, ale také například chytrých hodinek Pixel Watch 2, proběhne 4. října 2023 v 16 hodin českého času.

Google Pixel 8 se ukazuje na propagačním videu Oživeno 7. září 2023 | Google dnes zveřejnil oficiální grafiku k plánovanému uvedení nových zařízení řady Pixel. Půjde nejen o smartphony Google Pixel 8 a Pixel 8 Pro, ale možná také další generaci chytrých hodinek Pixel Watch. Grafika potvrzuje už dříve známý termín konání keynote, 4. října 2023 v 10 hodin amerického východního času, to znamená 16 hodin českého času. Moment překvapení z podoby nových telefonů je prakticky vyloučen, protože už teď Google na krátkém propagačním videu ukazuje celou zadní stranu obou modelů, přičemž větší Pixel 8 Pro je vyveden v krémové a menší Pixel 8 v růžové barvě. Nic z technických parametrů zatím oficiálně potvrzeno nebylo. Podle dosavadních úniků má Pixel 8 Pro obsahovat 6,7palcový QHD+ (2K) OLED displej s vestavěnou ultrazvukovou čtečkou otisků, čipset Tensor G3, 12 + 128/256 GB paměti, trojitý zadní fotoaparát (50 + 64 + 48 Mpx), baterii s kapacitou 4950 mAh a rychlým 27W dobíjením. Pixel 8 (bez „Pro“) má být menší (6,2" Full HD+ OLED displej), bude mít jen dva fotoaparáty na zádech (50 + 12 Mpx) a baterii s nižší kapacitou 4485 mAh. Oba telefony poběží na Androidu 14.

Google přispěchal s datem premiéry Pixelu 8 Pro. A rovnou ho ukázal i na webu Oživeno 31. srpna 2023 | Svět teď žije blížící se keynote Applu. To je pro ostatní výrobce vždycky nepříjemné období, protože Apple a jeho novinky na sebe logicky strhávají většinu pozornosti. Google se ale rozhodl, že to tak nenechá. Vždyť i on chystá letos na podzim své vlajkové smartphony. Pravda ale až trochu později. Pixel a iPhone jako nejlepší kámoši. Google ve vtipných reklamách ukazuje, proč mají být jeho telefony lepší To druhému americkému velikánovi nebrání, aby i on začal rozesílat pozvánky na vlastní podzimní keynote. Akce proběhne tentokrát nikoli v sídle Google v kalifornském Mountain View, ale na opačné straně pobřeží Spojených států v New Yorku. Akce je naplánovaná na středu 4. října 2023 v 16 hodin českého času, tedy zhruba tři týdny po keynote Applu.

Google v těchto dnech rozesílá pozvánky na premiéru nových Pixelů V pozvánce, kterou na svém Xku zveřejnil známý youtuber Marques Brownlee (aka MKBHD), se doslova píše, že Google na akci „představí nejnovější přírůstky do portfolia zařízení Pixel“, což tím pádem nemusí znamenat pouze smartphony Pixel 8 a Pixel 8 Pro, ale třeba také chytré hodinky Pixel Watch 2.

Takhle bude vypadat Pixel 8 Pro. Google ho krátce ukázal na svém webu | Via Mishaal Rahman Možná aby Google o něco víc rozdmýchal očekávání (anebo to opravdu bylo nedopatření?), krátce ve svém online storu zveřejnil jednu fotografii, kde je Pixel 8 Pro zobrazen v ruce telefonujícího muže. Telefon má krémovou barvu a design zad potvrzující dřívější úniky i to, že bude obsahovat čidlo pro měření tělesné teploty.