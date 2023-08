Google přispěchal s datem premiéry Pixelu 8 Pro. A rovnou ho ukázal i na webu

Oživeno 31. srpna 2023 | Svět teď žije blížící se keynote Applu. To je pro ostatní výrobce vždycky nepříjemné období, protože Apple a jeho novinky na sebe logicky strhávají většinu pozornosti. Google se ale rozhodl, že to tak nenechá. Vždyť i on chystá letos na podzim své vlajkové smartphony. Pravda ale až trochu později.

To druhému americkému velikánovi nebrání, aby i on začal rozesílat pozvánky na vlastní podzimní keynote. Akce proběhne tentokrát nikoli v sídle Google v kalifornském Mountain View, ale na opačné straně pobřeží Spojených států v New Yorku. Akce je naplánovaná na středu 4. října 2023 v 16 hodin českého času, tedy zhruba tři týdny po keynote Applu.

V pozvánce, kterou na svém Xku zveřejnil známý youtuber Marques Brownlee (aka MKBHD), se doslova píše, že Google na akci „představí nejnovější přírůstky do portfolia zařízení Pixel“, což tím pádem nemusí znamenat pouze smartphony Pixel 8 a Pixel 8 Pro, ale třeba také chytré hodinky Pixel Watch 2.



Google v těchto dnech rozesílá pozvánky na premiéru nových Pixelů

Možná aby Google o něco víc rozdmýchal očekávání (anebo to opravdu bylo nedopatření?), krátce ve svém online storu zveřejnil jednu fotografii, kde je Pixel 8 Pro zobrazen v ruce telefonujícího muže. Telefon má krémovou barvu a design zad potvrzující dřívější úniky i to, že bude obsahovat čidlo pro měření tělesné teploty.



Takhle bude vypadat Pixel 8 Pro. Google ho krátce ukázal na svém webu | Via Mishaal Rahman

Shrneme-li většinu dosavadních úniků, Pixel 8 Pro má obsahovat 6,7palcový QHD+ (2K) OLED displej s vestavěnou ultrazvukovou čtečkou otisků, čipset Tensor G3, 12 + 128/256 GB paměti, trojitý zadní fotoaparát (50 + 64 + 48 Mpx), baterii s kapacitou 4950 mAh a rychlým 27W dobíjením. Pixel 8 (bez „Pro“) má být menší (6,2" Full HD+ OLED displej), bude mít jen dva fotoaparáty na zádech (50 + 12 Mpx) a baterii s nižší kapacitou 4485 mAh. Oba telefony poběží na Androidu 14.

Původní článek z 4. července 2023:

Google neuhlídal Pixel 8 Pro. Tester jej vyfotil i se svými osobními údaji a vystavil na internet

Jeden z neopatrných testerů propálil do éteru první živé fotografie připravovaného Pixelu 8 Pro. Skoro by se dalo říci, že se jednalo o mladickou nerozvážnost, protože tester na fotkách zachytil odraz svého obličeje, aktuální GPS souřadnice a také unikátní vzor na zádech zařízení, který je jednoznačně přiřazen k osobě, která telefon testuje. A protože to ze sdílené adresy bylo jen kousek ke kancelářím Googlu v irském Dublinu, je pravděpodobné, že tester už u Googlu nepracuje. Fotografie z Redditu velmi rychle zmizely. Jenže, co se jednou dostane na web, to tam už nenávratně zůstane...

Na fotce níže můžete vidět přední stranu telefonu s nasazným krytem, která na obrazovce fast bootu ukazuje hardwarové detaily. Kódové označení telefonu je „husky“, a je v něm k dispozici 12GB operační paměť LPDDR5 od Samsungu a rychlé 128GB úložiště UFS od firmy SK Hynix. V bootloaderu je vidět i zmínka označení „ripcurrent“, což by měla být reference na čipset Tensor G3, u něhož se objevuje i kódové označení „zuma“. A právě to je uvedeno i na nálepce na zádech. Na té se dozvídáme, že se jedná o telefon „Class 1“ určený pro testování a hodnocení, jehož používání v mobilních sítích nebylo schváleno, ani v USA, ani v Evropě.



První živá fotografie prototypu připravovaného Pixelu 8

I přesto, že se jedná jen o prototyp, můžeme si všimnout matných skleněných zad, která tentokrát nejsou dvoutónová. Část nad pruhem s fotoaparáty a zbytek těla sdílí stejný odstín. Fotoaparáty mají být u telefonu hned tři, a to 50Mpx hlavní snímač, 64Mpx širokáč a teleobjektiv s 5× optickým zoomem. Pod přisvětlovací diodou je zcela názorně vidět teploměr, který bude hlavním lákadlem podzimní premiéry řady Pixel 8.