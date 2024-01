Pixel 9 Pro o krok blíž k iPhonu? Ikonický fotomodul, ploché boky a rovný displej tvoří atraktivní mix

Do představení nové vlajkové řady Pixelů od Googlu zbývají ještě dlouhé měsíce a budou představeny pravděpodobně až tradičně na podzim, přesto zde máme první ukázku toho, jak by mohly vypadat. Na sociální síti X ji ve spolupráci s webem MySmartPrice zveřejnil známý leaker Steve H.McFly alias OnLeaks. Ten sám udává, že jde o velmi předčasnou ukázku toho, na co se těšit. Na druhou stranu v minulosti některé jeho rané leaky vyšly.



Nový Google Pixel 9 Pro tvarem s plochými boky lehce připomíná iPhone, úprav se dočká i modul fotoaparátu.

Už na první pohled je z renderů patrné, že Pixely 9 a 9 Pro čeká poměrně razantní redesign. Telefon se tvarově s plochými boky a zaobleným tvarem hodně přiblíží iPhonům 15 či nové řadě Galaxy S24 od Samsungu. Zachová si však svůj ikonický pruh s fotoaparáty. I ten však nově bude zaoblenější a nebude roztažený až úplně ke krajům, jak jsme byli dosud u posledních Pixelů zvyklí. Pokud se vzhled potvrdí, dočkali by se fanoušci po pár letech opět něčeho trochu nového.

Z designu je rovněž vidět, že si výrobce zřejmě ponechá snímač pro měření teploty, který se opět nachází pod bleskem na kraji modulu fotoaparátu. První únik odhaluje i rozměry modelu Pixel 9 Pro 162,7 × 76,6 × 8,5 mm. V nejširším místě by tloušťka včetně vystouplého modulu měla činit 12 mm. Rozměry jsou až tak víceméně srovnatelné s Pixelem 8 Pro

Překvapující je však zmínka o použití 6,5“ displeje, což by bylo mezigenerační zmenšení. Na druhou stranu do představení zbývá ještě spoustu měsíců a tyto detaily se určitě ještě vyjasní a budeme vědět více.

Design Google Pixel 9 Pro detailně na videu: