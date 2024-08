Google Pixel 9 tentokrát v trojím provedení. Vylepšuje focení, AI a minimalizuje rozdíly ve výbavě

Umělá inteligence u Pixelu 9

Součástí všech modelů řady Pixel 9 je podpora Gemini Nano (včetně multimodality) s výkonem 45 tokenů/s. Jazykový model aktivujete podržením bočního tlačítka. Dokáže vyhledat informace i z aplikací Googlu, např. Gmailu nebo Map. Gemini může provést akci na obrazovce, kterou máte právě před sebou. Gemini se jinak můžete zeptat na cokoliv (funkce Gemini Live). U Pixelů bude k dispozici funkce Circle to Search, která pomůže odhalit, zda fotka, kterou jste našli online, nebyla vytvořena umělou inteligencí.

Aplikace Pixel Screenshot dokáže ze snímků obrazovky dostat potřebné informace, třídit je a organizovat, resp. mezi nimi snadno vyhledávat. Aplikace Pixel Studio využívá model Imagine 3 (na zařízení), a umožní v reálném čase tvořit a upravovat grafiku nebo přesouvat již vytvořené objekty. Funkce Call Notes vytvoří souhrn telefonních hovorů, Clear Calling zase vylepší kvalitu hovorů v LTE sítích.

AI je v akci i u funkce Night Sight, která vylepšuje kvalitu fotek v noci a za šera. Magic Editor slouží pro generativní úpravy fotografií. Funkce Auto Frame přidá okraje k fotce, Reimagine zase změní pozadí. Add Me využívá patnáct AI modelů na zařízení a do fotky přidá i toho, kdo původně fotil. Stačí jen, aby se některý z aktérů prostřídal u spouště a telefon spojí dvě fotografie do jedné. Best Take zase umí sloučit podobné fotografie např. skupiny osob a vytvoří jednu, na které vypadají všichni nejlépe. A nebo si ručně vyberete nejlepší okamžik nebo výraz tváře.

Pixel 9 Pro a Pixel 9 Pro XL dostávají navíc bezplatně tarif Google One AI Premium, který po dobu jednoho roku přidá přístup ke službě Gemini Advanced. Tedy nové funkce AI v aplikacích od Googlu a službě Gemini a 2TB úložiště na cloudu.