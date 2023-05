Google nevydržel čekat do I/O. Sám částečně odhalil podobu své první skládačky Pixel Fold

Google víc než v předchozích letech láká na výroční konferenci I/O. A není se čemu divit. Letos bude nabitá novinkami, a to nejen těmi softwarovými, ale i novým hardwarem. Vlajkovým mobilním produktem se stane první skládačka Googlu – Pixel Fold. Aby se nemusely přiživovat různé spekulace, firma radši už sama odhalila podobu telefonu týden před premiérou. Konkurence by měla zpozornět.

Ačkoli zatím nemáme potvrzené přesné specifikace ani fyzické rozměry, z vydaného videa na sociálních sítích lze usoudit, že Google se nevydá cestou protáhlých „dálkových ovladačů k televizi“ po vzoru Foldů od Samsungu, ale zvolí spíše kompaktnější a méně širokoúhlé rozměry, podobně jako třeba Oppo Find N2. Může jít zhruba o 5,8palcovou úhlopříčku vnějšího displeje s tradičním poměrem stran 16 : 9 a zhruba 7,5 palců otevřeného displeje v tabletovém stavu.



Takto bude vypadat Pixel Fold. Podobu ukázal sám Google na krátkém produktovém videu

Trochu méně líbivé jsou poměrně velké rámečky okolo vnitřního hlavního displeje. Díky tomu se ale Google vyhnul výřezům nebo průstřelům a 8Mpx selfie kamerka pro videohovory v otevřeném stavu najde místo právě v tomto rámečku. Naopak velmi slušivě vypadá provedení vnější strany s charakteristickým designem hlavního fotoaparátu známého z neohýbacích Pixelů. Skládačka má splňovat normu odolnosti IPx8, což zatím u flexibilních telefonů není zdaleka samozřejmostí.

Teaser na připravovaný Pixel Fold:

Další informace jsou už opravdu z kategorie spekulací, proto je zatím bereme s rezervou. Rozlišení foťáků zatím není známé, víme jen to, že hlavní snímač doplní širokáč a teleobjektiv se 2×, 3× nebo 5× optickým zoomem. Výkon skládačce dodá čipset Tensor G2, operační paměť typu LPDDR5 bude mít kapacitu 12 GB. Úložiště budou na výběr v kapacitách 256 a 512 GB, v obou případech se má jednat o rychlé paměti UFS 3.1. Ve skládačce poběží, minimálně do podzimu, operační systém Android 13.



Pixel Fold v rozevřeném stavu se širokými rámečky okolo displeje

Podle očekávání nebude cena novinky úplně lidová. Ve Spojených státech, což je nadále primární trh pro hardware od Googlu, by měl Pixel Fold startovat na ceně 1800 dolarů, což znamená zhruba 46 tisíc korun včetně DPH. To už je i na skládačku opravdu vysoká cena vzhledem k existující a leckdy výrazně levnější konkurenci. Na výběr by měly být dvě barvy (bílá, černá), se startem prodeje se počítá na začátku letních prázdnin.