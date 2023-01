Maketa jako důkaz. Pixel Fold bude připomínat tenkou knížku do kapsy, široké rámečky mu ale moc nesluší

Oživeno 18. ledna 2023 | Skládačka od Googlu se blíží. Telefon už se zřejmě ve vší tajnosti vyrábí, a víme to proto, že jsou k dispozici jeho plastové makety. Ty jsou sice primárně navrženy pro výrobce příslušenství, kteří mohou navrhnout a vyrobit pouzdra pro budoucí budoucí telefony, jenže maketa toho má co prozradit i běžným uživatelům či dokonce budoucím vážným zájemcům.

Tvarově bude mít zařízení velmi blízko skládacímu Oppo Find N2. Pixel Fold bude tedy připomínat spíše kapesní knížku, a to díky relativně čtvercovému tvaru po svém rozevření. Oproti Oppu však bude v zavřeném stavu o něco širší, čímž zřejmě lehce utrpí snadná ovladatelnost jednou rukou. Vnější displej by měl mít průstřelovou selfie, na zádech budou ve vyvýšeném fotomodulu čekat tři fotoaparáty.



Oppo Find N (nahoře) a maketa Pixelu Fold. Skládací novinka od Googlu bude mít nepatrně větší displej s úhlopříčkou 7,6 palců, i nadále však bude připomínat tenkou „knížku“ do kapsy

Co je však vcelku nečekané, je samotná tloušťka skládačky, která je pouhých 5,7 milimetru. V oblasti fotoaparátu naroste na 8,7 milimetru, ovšem celkově působí toto zařízení o dost kompaktnějším dojmem, než skládací hybridy, které dnes na trhu seženete. Stávající zařízení jsou masivní, Google vsadí na subtilnost, což může být v konečném důsledku vítaná změna.

Tenký pant bude skládačce slušet

Samotná skládací konstrukce by měla být kapkovitá, což znamená, nejen méně znatelný překlad v displeji, ale také nulovou mezeru mezi displejovými částmi v zavřeném stavu. Pant bude skutečně minimalistický, a my doufáme, že bude mít i slušnou odolnost. Připomeňme, že právě první generace pantu Galaxy Fold málem předznamenala zkázu všech skládacích telefonů...

Jenže, je tu ještě vnitřní displej, který je na maketě výrazně zaznačený. A ten nevypadá až tak moderně. Vinu na tom nesou zejména obří rámečky. Na jednu stranu je dobře, že prstem nebudete nechtěně ovládat displej na krajích, jenže v dnešní době se tak velké rámečky už prostě nenosí. V tom horním pak čekejte i jednu selfie kamerku. Displej Pixel Foldu by měl využívat rozlišení 2 208 × 1 840 pix, bude tedy jemnější, než u skládačky od Oppa.

Reproduktory budou na novinec hned dva. Z pohledu rozevřeného zařízení bude jeden z reproduktorů umístěn na horní části levého dílu, druhý pak na spodní části pravého dílu. Při různých orientacích telefonu si tedy vždy zachováte efekt stereo audia. Skládačka od Googlu se zřejmě blíží mílovými kroky, očekává se, že ji Google oficiální cestou uvede na trh již na květnové konferenci Google I/O. Ve finále by měla stát okolo 1 700 dolarů, což i s daní dělá zhruba 45 tisíc Kč. Na Pixely se tedy bude jednat o nečekaně drahé zařízení.

Původní článek vyšel 15. listopadu 2022 s tímto titulkem:

Na světě jsou první rendery Pixelu Fold. Záda mají unikátní styl, vnitřní displej zase obří rámečky

Do jeho premiéry sice ještě zbývá hodně času, už teď se však můžeme podívat na rendery první skládačky od Googlu. Leker John Prosser obdržel fotografie Pixelu Fold z anonymního zdroje, které byly následně překresleny do renderů. Na nich tak můžeme vidět tenké skládací zařízení s úzkým pantem, které se zavírá bez jakékoliv mezery mezi oběma díly. Záď přiznává příslušnost k řadě Pixel, vnitřní displej má však vcelku dost výrazné rámečky.

Na fotkách v naší galerii můžete vidět zařízení, které má typově velmi blízko Galaxy Z Fold4. Je tu však jeden propastný rozdíl. Pant skládacího hybridu je užší, a vypadá to, že oba díly půjdou zavřít bez jakékoliv mezery. To tedy zřejmě vylučuje, že by Pixel Fold splňoval jakoukoliv formu voděodolnosti. Vnější displej obsahuje 9,5Mpx průstřelovou selfie, na zádech bude připraven vystouplý modul s fotoaparáty, který má notoricky známý design. Jeho součástí budou tři objektivy, mikrofon a přisvětlovací dioda.



Toto jsou rendery připravované skládačky Pixel Fold od Googlu

Po rozevření telefonu si zřejmě nejspíše nevšimnete velkého skládacího displeje, ale velkých rámečků. Zejména částí nad a pod displejem. V rámu poblíž pravého horního rohu je umístěna 9,5MPx selfie kamerka, na pravé části rámu pak čekejte regulátory hlasitosti a zamykací klávesu sdruženou se čtečkou otisků prstů. Na spodní hraně bude připraven konektor USB-C a jeden ze dvou reproduktorů. Výduch druhého směřuje na opačnou stranu.

Skládací Pixel Fold se bude nabízet ve dvou základních barevných provedeních. Bílá bude známa jako Chalk, černá zase jako Obsidian. Na trhu má být novinka až příští rok v květnu, a to společně s tabletem řady Pixel. Stát by měla 1 799 dolarů, což i se započtenou daní dělá v přepočtu 51 tisíc korun! Na skládací Pixel, který se bude zřejmě opět nabízet jen na vybraných trzích, je to pěkně sebevědomá cenovka...

