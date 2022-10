Google Pixel Watch. Berou si to nejlepší od Fitbitu, navrch přidávají nový WearOS a procesor od Samsungu

Google dnes v rámci své představovací akci ukázal dva nové smartphony řady Pixel 7 i hodinky Pixel Watch. Jedná se o dlouho očekávaný model chytrých hodinek, který v podání Googlu konečně přichází s operačním systémem WearOS 3.5. Hodinky si vzaly to nejlepší od značky Fitbit a mají efektivně doplit ekosystém hardwarových produktů řady Pixel.

41mm tělo hodinek s odolností 5 ATM je vyrobeno z nerezové oceli (z 80 % recyklovaná), a k dostání bude ve třech barevných provedeních - černé, stříbrné a zlaté. Bez řemínků váží tělo hodinek 46 gramů, samotné pásky jsou proprietární. K tělu hodinek se připojují tak, že po jejich připnutí tělo hodinek otočíte proti směru hodinových ručiček. Google bude nabízet velké množství různých pásků, takže základní z fluoroelastomeru můžete nahradit koženými či textilními řemínky. V krabici rovnou najdete základní pásky ve velikostech S a L.



Hodinky Pixel Watch budou k dispozici ve třech barvách hliníkového těla se silikonovými, textilními nebo koženými řemínky

Do hodinek se dostal AMOLED displej s jemností 320 ppi, který je krytý odolným sklem 3D Gorilla Glass 5. Panel je ke krajům příjemně zakřiven, má jas až 1 000 nitů a samozřejmě podporuje i režim Always On. Na těle hodinek najdete reproduktor i mikrofon, takže můžete počítat i s vyřizováním hovorů ze zápěstí. S ovládáním prostředí, mimo dotyků, pomůže korunka a postranní tlačítko.

Zdraví se bere na starost Fitbit

Na vnitřní straně hodinek je připraven optický měřič srdečního tepu, okysličení krve a víceúčelový elektrický senzor. U hodinek můžete počítat s pokročilou evidencí spánku, minut v aktivní zóně či s natočením EKG. Díky provázanosti s Fitbitem se o měření stará aplikace stejnojmenné značky, které je díky podpůrným algoritmům jedna z nejpřesnějších na trhu. Integrace došla dokonce až tak daleko, že k hodinkám dostanete půlroční předplatné Fitbit Premium, což bylo dosud k dispozici jen u nových produktů pod samostatnou značkou Fitbit. A jeho hlavním lákadlem je třeba známá funkce Skóre denní připravenosti.



Mobilní aplikace od Fitbitu vám bude evidovat Denní skóre připravenosti i variabilitu srdečního tepu (HRV)

Baterie má kapacitu 294 mAh, a Google u ní uvádí (pouze) výdrž maximálně 24 hodin. Dobíjení zajistí magnetická podložka, kterou k nabíječce nebo portu připojíte přes konektor USB-C. Za půlhody nabíjení se dostanete na 50% nabití baterie. O výkon se stará čipset Exynos 9110, což je 10nm dvoujádro pro nositelnosti uvedené na trh v roce 2018. Na něj navazuje 2GB operační paměť a 32GB eMMC úložiště, konektivitu zajišťuje Bluetooth, Wi-Fi a volitelně i LTE, samozřejmě se počítá i s podporou NFC a GPS.

V hodinkách běží operační systém WearOS 3.5, jehož součástí je aplikace Fitbit obstarávající měření, Google Mapy, YouTube Music, Google peněženka, kompas a další. Ne všechny funkce jsou však k dispozici hned ze startu, např. detekce pádů dorazí hodinek až v průběhu zimy. Nouzová a SOS volání však budou fungovat už nyní.

Představení hodinek Google Pixel Watch:

Hodinky budou v Bluetooth variantě stát 349 dolarů, což dělá zhruba 10 500 Kč včetně DPH. Za LTE variantu se bude připlácet patnáct set. Hodinky je možné v současné době zatím pouze předobjednat, Google vám k nim ještě nadělí tříměsíční předplatné YouTube Music Premium zcela zdarma.