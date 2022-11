Google platil vývojářům aplikací a her, aby nenabízeli své tituly na jiných aplikačních obchodech

Firmy se do soudních sporů příliš často nehrnou, většina jedna ze stran předčasně ustoupí. Jenže, když jsou obě strany přesvědčené o „své pravdě“, a dojde ke sporu, prakticky vždy na povrch vyplynou velmi nepříjemná zjištění. Z neanonymizovaného spisu k žalobě Epic Games proti Googlu z roku 2020 vyplynulo, že si americký gigant finančně „vydržoval“ vybraná vývojářská studia. A to proto, aby nenabízela své hry a aplikace na jiných obchodech, tedy u konkurence nebo ve svých vlastních.

Celé akce, která má krycí název „Project Hug“, se účastnilo 24 vývojářů, kteří si přišli k nemalým finančním prostředkům. Např. studio Activision Blizzard dostalo během tří let za „věrnost“ ke Google Play vyplaceno 360 milionů dolarů (8,5 mld. Kč). K prvnímu finančnímu plnění došlo v době, kdy studio oznámilo plány na tvorbu svého vlastního aplikačního obchodu. Epic Games následně tento případ použil jako zdárný příklad toho, jak tyto podobné praktiky na pozadí snižují kvalitu služeb na Google Play a současně přispívají k vysokým cenám za jednotlivé hry, aplikace či in-app nákupy.

Jenže tu byli i další vývojáři. Vývojář Riot Games, který stojí za známými hrami League of Legends, Valorant či Legends of Runeterra, získal 30 milionů dolarů (705 mil. Kč). Blíže nespecifikované finanční kompenzace se dostaly i k firmám Nintendo, Ubisoft, Calm a Age of Learning. Je třeba dodat, že se ve všech případech nejednalo jen o čistě finanční plnění, část byla ve formě kreditů pro reklamní a cloudové služby Googlu.

Google se bál o pokles nákupů

Proč Google „podplácel“ vývojáře? Jednoduše se bál, že v případě in-app nákupů mimo Google Play potenciálně přijde o miliony, a tak ty stejné miliony proaktivně investoval s předstihem. Z pohledu běžného uživatele i regulátorů se jedná o zcela jasný případ nekalé praktiky, resp. protisoutěžního jednání, které však u soudu skončit nemusí. Uživatelé Androidů totiž mají možnost sideloadingu, mohou si tedy do telefonu nainstalovat hru či aplikaci, kterou si stáhli z internetu. A nejsou tedy v područí Googlu tak jako je tomu u uživatelů iOS vzhledem k Applu, který sideloading neumožňuje.

Mnohem znepokojující je však chybějící sebereflexe na straně Googlu. Ten totiž tyto platby vybraným vývojářským studiím vidí jako nutnost, aby na Google Play udržel „zdravou konkurenci“...

Zdroj Reuters