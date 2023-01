Google Play a App Store zaplavily falešné aplikace ChatGPT. Vydělávají na slávě chatbota s AI

Jedním z největších trendů uplynulého roku byl jednoznačně nástup aplikací, využívajících k nejrůznějším účelům umělou inteligenci. Značné pozornosti se například těší generátory obrázků DALL-E či Midjourney, nicméně v listopadu je doslova převálcoval chatbot ChatGPT od OpenAI.

Možnost komunikovat formou chatu s umělou inteligencí přilákala mnoho zájemců, což vedlo k opakovanému přetížení a nedostupnosti. Popularity této služby začali využívat (nebo přesněji řečeno zneužívat) někteří vykutálení vývojáři, kteří se rozhodli parazitovat na jménu platformy a vydali několik falešných mobilních aplikací pro operační systémy Android a iOS.

Falešný ChatGPT

Když nyní v Obchodě Google Play či App Store zkusíte vyhledat výraz „ChatGPT“, zobrazí se celá řada aplikací. Má však OpenAI pro svého chatbota nějakou mobilní aplikaci? Odpověď zní jednoznačně ne! Od svého spuštění je tento software přístupný pouze prostřednictvím webové aplikace.

V současné době nemohou uživatelé tento nástroj využívat, protože služba je aktuálně na hranici své kapacity – na úvodní stránce tak narazíte na hlášku „ChatGPT is at capacity right now“. Dokud bylo možné ji používat, byla služba zdarma, čímž se odlišovala od drtivé většiny podvodných aplikací.

Většina falešných aplikací ChatGPT, které jsou k dispozici ke stažení, vyžaduje, aby uživatelé zaplatili stanovenou cenu, než je budou moci využívat. Kolují sice zvěsti o tom, že OpenAI pracuje na prémiové verzi ChatGPT, která bude vyžadovat předplatné, nicméně ta zatím není veřejnosti k dispozici.

Aplikace ChatGPT od OpenAI neexistuje

Skutečnost je tedy taková, že žádná z aplikací ChatGPT v Obchodě Google Play a App Store není od společnosti OpenAI. Provozovatelé obou repozitářů tak budou muset tyto aplikace prověřit z hlediska možných bezpečnostních rizik, protože počet jejich stažení neustále roste.

Deník The Times of India publikoval tento týden zprávu, podle které se jedné z falešných aplikací s názvem ChatGPT Chat GPT AI With GPT-3 dokonce podařilo dostat mezi nejlepší aplikace v kategorii Produktivita v App Store v USA. Program vydělal svému „tvůrci“ spoustu peněz, protože si účtuje poplatek až 49,99 amerických dolarů za možnost neomezeného používání bez reklam.

Navzdory převážně pozitivním (pravděpodobně falešným) hodnocením to nic nemění na skutečnosti, že vývojář této podvodné aplikace „Social Media Apps & Game Sports health Run Hiking Running fitness tracking“ nemá s OpenAI nic společného a pouze neeticky vydělává na slávě ChatGPT.