Google Play Games brzy dorazí do Evropy. Na počítači si zahrajete další známé hry z Androidu minimálně ve 30 fps

Google v průběhu akce Game Dev Summit odhalil krátkodobé plány služby Google Play Games, která slouží k hraní Android her na počítači. Až dosud se jednalo o službu, která byla od ledna loňského roku v betaverzi, která byla dostupná jen pro omezený počet zemí. Do dnešních dní bylo možné službu využít ve třinácti zemích světa, mezi nimiž Česko nefigurovalo. Google však potvrdil, že v následujících měsících se Google Play Games pro PC konečně dostane i do Evropy.

Služba se má v nadcházejících měsících dostat oficiální cestou do Japonska a také do celé EU. A spolu s tím přibude do služby několik dalších známých her, např. Garena Free Fire, Ludo King či MableStory M. Google navíc vývojářům nabízí okamžité překlady her do osmi světových jazyků zcela zdarma. Publikace Android her pro počítače má být v budoucnu o dost jednodušší, a to díky spolupráci Googlu a Intelu.

Americký gigant vývojářům přidal spoustu vylepšení, díky nimž mohou rychle publikovat své hry v počítačové službě Google Play Games, zejména s ohledem na intuitivnost ovládání a grafickou kvalitu. Nové vývojářské nástroje pomohou odhalit, zda má hra framerate alespoň 30 fps, což je pro tuto službu technologické minimum. Google také láká na blížící se aktualizaci prvku „Player ID“, který umožní sdílení uživatelských účtů napříč platformami, ale současně bude pro každou z nich částečně unikátní.

Představení služby Google Play Games pro PC:

I přes brzkou evropskou premiéru je služba Google Play Game on PC stále v betaverzi. Mezi minimální požadavky patří Windows 10, 8GB RAM, alespoň 10 GB volného úložiště na SSD disku a grafický adaptér Intel UHD Graphics 630 nebo srovnatelné modely. Datum, kdy služba vystoupí z betaverze a nebude omezena jen na vybrané země světa, zatím neznáme.

Zdroj: Googleblog, YouTube