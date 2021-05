Google Play kopíruje App Store. Aplikace budou uvádět, s jakými daty pracují

Google na svém blogu pro vývojáře oznámil blížící se aktualizaci týkající se aplikací a her na obchodu Google Play. Americký gigant se inspiroval u Applu, a tak u všech aplikací na svém obchodě bude vyžadovat, aby měli uživatelé přehled o tom, jak je nakládáno s jejich daty. A nebudou stačit jen základní popisky z využívaných systémových oprávnění, ale konkrétní případy v rámci dané aplikace.

Vývojáři tak budou muset uvádět, jaká data jsou aplikacemi sbírána a sdílena, a za jakým účelem. Kupříkladu se může jednat o geolokační data, fotky, videa, zvukové či další soubory nebo o osobní informace, např. jméno, e-mail, ID zařízení nebo poštovní adresa. A musí být jasné, zda aplikace sběr dat nutně vyžaduje, nebo mohou uživatelé sběr dat omezit. Vývojáři budou také muset u aplikací zdůraznit, zda využívají nějaké bezpečnostní mechanismy (např. šifrování), zda je bezpečnost aplikace ověřena některým z nástrojů třetích stran nebo to, zda aplikace umožňuje smazat sesbíraná data, pokud je z telefonu odinstalována.

Na mobilní platformu Android jsou to změny skutečně zásadní a radikální, takže dá Google vývojářům dlouhou dobu na to, aby se mohli na změny připravit. V průběhu léta vydá Google standardizované postupy, jak novinky programově začlenit do aplikace, resp. do listingu na Google Play. Nová pravidla ohledně bezpečnosti mobilní aplikací začnou platit začátkem druhého čtvrtletí příštího roku.

Zdroj Android Developers