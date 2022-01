Google Play nabízí optimalizované hry pro Pixel 6. Ještě letos se má přidat Samsung a další OEM výrobci

Pixely 6 od Googlu mají několik exkluzivních funkcí, a jedna z nich se váže i k obchodu Google Play. V němž se totiž nově objevuje sekce „Optimized for Pixel 6“, která sdružuje hry, které jsou přímo navrženy pro nové Pixely. V samostatném seznamu tak najdete tituly, které využívají nové Game Mode API, v němž mohou přímo vývojáři naprogramovat hry tak, aby mohly běžet ve třech výkonových úrovních.

V tzv. Game Dashboardu je na výběr maximální výkon, který upřednostňuje co nejvyšší framerate, dále pak standardní režim, který je veden jako defaultní, a do třetice úsporný režim, který upřednostňuje co nejvyšší úsporu baterie. Samotný Game Gashboard, na nějž je herní optimalizace navázána, je zatím k dispozici jen u Pixelu 6 a Pixelu 6 Pro, do žádných dalších zařízení s updatem na Android 12 tato funkce zatím nedorazila. Google však již loni v červenci avizoval, že do konce letošního roku budou Game Dashboard podporovat vybrané telefony značky Samsung, k nimž se výhledově přidají i další OEM výrobci.

Z níže uvedeného systému zatím profitují pouze Pixely, výhledově by však měly z přepsání klíčových částí kódu (poměr výkon/úspora baterie) profitovat i další telefony. Mezi hrami najdeme jak graficky náročnější tituly, tak i karetní hry, simulace sportů, MOBA či jednoduché hříčky se slovy. Ukazuje se, že i u velmi jednoduchých her má smysl uvažovat o vylepšené optimalizaci.

Oficiální představení řady Pixel 6:

Hry optimalizované pro Pixel 6 a Pixel 6 Pro:

Minecraft

8 Ball Pool

Clash of Clans

Asphalt 9: Legends

League of Legends: Wild Rift

World of Tanks Blitz

Ludo Club - Fun Dice Game

Score! Hero 2022

Gardenscapes

Happy Color - Color by Number

Standoff 2

Parchici STAR Online

Real Cricket 2020

Marvel Contest of Champions

Magic Tiles 3

Shadows Flight 2

Scrabble GO-Classic Word Game

NBA 2K20

Roblox

Temple Run 2

Carrom pool: Disc Game

Words With Friends 2 Word Game

Saint Seiya Awakening: Nights of the Zodiac

Mobile Legends: Bang Bang

Talking Tom Hero Dash

RAID: Shadow Legends

Summoners War

Hearthstone

Idle Heroes

Car Parking Multiplayer

FIFA Soccer

World War Doh: Real Time PvP

Brother in Arms 3

Dream League Soccer 2022

Zdroj 9to5google