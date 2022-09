Google Play se otevírá alternativním platbám. Google má jistá procenta, konkurenci vítá s otevřenou náručí

Google od 1. září v EU spustil pilotní program, v rámci něhož se mohou zájemci registrovat k využívání platebních systémů třetích stran. Když si dnes na Google Play stáhnete aplikaci nebo aktivujete předplatné, část ze zaplacené částky připadne Googlu. Nově bude možné využít alternativní platební systémy třetích stran, jenže na jejich provozovatele zbude jen pár procent. Google si tak prakticky bez práce přijde ke slušným penězům, a tak není divu, že vítá konkurenční platební metody s otevřenou náručí.

V rámci pilotního programu se mohou registrovat vývojáři, kteří mají uživatele z vybraných států světa (Indie, Austrálie, Indonésie a Japonsko) včetně Evropského hospodářského prostoru. Alternativní platby jsou k dispozici jen pro vývojáře aplikací, kteří k tomu mají odpovídající firemní registraci. Na hry se tento pilotní program nevztahuje. V pilotním projektu musí být použit platební systém splňující standard PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) a také musí poskytovat podporu v případě uživatelských stížností a požadavků.

Google si v současné době ze všech nákupů bere 15 procent, pokud se u vývojářského účtu bavíme o výnosech do 1 milionu dolarů za rok. Pokud jsou tržby vyšší, jsou poplatky na úrovni 30 procent! Od alternativních platebních systémů se slibovalo zejména to, že vývojářům zůstane z nákupů více peněz. Jenže, v tomto pilotu je jasné dané, že kvůli alternativním platbám se „servisní poplatky, které podporují investice do Obchodu Play a Androidu“ sníží jen o čtyři procenta. A pokud si bude chtít vzít něco i alternativní platební služba, budou vývojáři zřejmě na tom stejném, jako u Googlu.

Stejný přístup jako přes kopírák

Navíc má tento pilot i další specifické podmínky. Vývojáři nemohou vypnout nebo zapnout volbu platebních systémů u dané aplikace nebo země bez vědomí Googlu, změny v platebních metodách přitom začnou platit vždy první den následujícího měsíce, tj. v tomto případě 1. října. Úplně prvním partnerem, u něhož Google alternativní služby vyzkoušel, bylo v březnu Spotify. Nyní je řada na dalších zájemcích, kteří se mohou registrovat zde.

Evropská Unie chce dlouhodobě po Applu a Googlu, aby do svých obchodů pustily alternativní platební metody, a obě firmy si to vykládají po svém. Jak se k tomu postavil Google, jste si mohli přečíst výše, ale ani Apple není žádný „svatoušek“. Ten už v únoru avizoval, že místo 30 procent odvedou vývojáři při využití alternativních plateb „jen“ 27 procent. Inu, vlk se nažral, a koza zůstala celá. Teď se čeká na to, jak se k celé záležitosti postaví Evropská komise. Takto si (ne)regulaci trhu s mobilními aplikačními obchody rozhodně nepředstavovala...