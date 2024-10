Google Play slaví 16 let. Ze začátku se jednalo o malý Android Market, který vyrostl do obřích rozměrů

Před 16 lety, v noci z 22. na 23. října 2008, byla zpřístupněna první verze aplikačního obchodu na Androidu, který nesl název Android Market. Dnes si to už asi nedokážeme moc dobře představit, ale ve své době měl obchod velmi skromný začátek. Byl k dispozici u prvního telefonu s Androidem, kterým byl T-Mobile G1, a pro začátek obsahoval 50 aplikací. Ty připravil Google a několik blízkých partnerů, vývojáři mohli do Marketu nahrávat a publikovat vlastní aplikace až o týden později. Na metu 30 tisíc aplikací se dostal v březnu 2010, v květnu o rok později už obsahoval 200 tisíc aplikací.



Stará podoba Android Marketu a aktuální vzhled obchodu Google Play

Google hned ze startu umožnil hodnocení stažených aplikací a jejich uživatelské hodnocení, a už tehdy vyžadoval jednorázový poplatek 25 dolarů za možnost publikovat na Android Marketu. V první vlně se jednalo o bezplatné aplikace, placené dorazily do obchodu až v prvním čtvrtletí následujícího roku. 70 % z prodejů patřilo vývojářům aplikace a o zbytek se podělili operátoři a firmy zprostředkovávající platby. Google před 16 lety přímo uvedl, že „z toho nemá ani pětník, a že je to tak naprosto v pořádku“. Dnes je to samozřejmě úplně jinak...

Čtyři roky po premiéře Android Marketu došlo na zásadní přepracování obchodu. Už nenabízel jen aplikace, ale také filmy, knihy nebo hudbu, a dostal název, pod kterým jej známe dodnes – Google Play. Ve stejné době jsme se dočkali i webového rozhraní, později byly zpřístupněny i dálkové instalace z webového prohlížeče.

Obchod se postupně zaplňoval aplikacemi a dostával nové funkce a zabezpečení (např. Play Protect, body Play Points, předplatné her Play Pass), měnil se jeho design a uživatelské rozhraní a také z něj Google pravidelně mazal nekvalitní aplikace nebo ty, které byly bezpečnostním rizikem. I přes veškeré ochrany je železným pravidlem, že Googlu tu a tam (a všemi ochrannými valy) proklouzne malware. Google Play dnes navíc nenajdete jen v Androidech, ale také jako samostatnou aplikaci pro počítač.

Změna Android Marketu na Google Play (2012):

Dnes je v operačním systému mezi dvěma a třemi miliony aplikací. Přesné číslo Google neuvádí, a statistiky jednotlivých služeb se značně rozcházejí. Google svůj aplikační obchod prakticky nadále vylepšuje, a jeho dominanci v následujících letech nic bránit nebude. Tedy za předpokladu, že neprohraje u amerického soudu.

Pokud se tak stane, bude muset do obchodu pustit alternativní obchody a zpřístupnit jim celý svůj aplikační katalog. Pro tuto chvíli Google hrozbu nových pravidel, která měla platit od 1. listopadu, prozatím díky odvolání odvrátil, zdaleka však nemá vyhráno.

Zdroj: Android-developers