Google Play spouští synchronizaci aplikací mezi zařízeními. Zjednodušily se i vzdálené instalace

Google výrazně zjednoduší práci všem, kteří používají více telefonů najednou. A může se jednat jak o redaktory, kteří často střídají telefony, nebo o ty, kteří souběžně používají pracovní i firemní smartphone. V obchodu Google Play se objevila nová položka „Synchronizovat aplikace na zařízeních“, která výrazně zjednoduší instalace stejných aplikací. Třeba hned po nastavení nového telefonu, u něhož jste neprovedli přenos dat.

Novou funkci najdete v aplikaci Google Play, a to po kliknutí na svůj portrét v pravém horním rohu, dále pak na nabídku Správa aplikací a zařízení. Pokud si rozkliknete nabídku pro synchronizaci aplikací do všech vašich zařízení, můžete si zde nastavit, do kterých zařízení se aplikace nainstalují, když si novou položku stáhnete do právě používaného telefonu. A mimo smartphponů a tabletů nová funkce zahrnuje i chytré hodinky.



Jednou z novinek v Google Play je i vzdálená instalace aplikací na vaše další zařízení

Druhou změnou je malá šipka na tlačítku Instalovat v Google Play, která vám otevře nabídku všech zařízení, ve kterých je váš účet přihlášen. Jednoduchým zaškrtnutím tak můžete aplikaci rovnou vzdáleně nainstalovat i do druhého telefonu nebo tabletu. Až dosud jste k tomuto účelu museli využít webové rozhraní Google Play. A zatímco tuto funkci už máme u redakčních smartphonů dostupnou, synchronizaci aplikací zatím nikoliv. Google tuto funkci nasazuje postupně, tak může ještě pár dní trvat, než dorazí i na váš telefon.