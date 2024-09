Google Play stáhne až tři aplikace současně. Personalizace dává kontrolu nad doporučeným obsahem

Aplikační obchod Google Play v těchto dnech končí svou prázdninovou transformaci, která jej výrazným způsobem proměnila. V nové verzi obchodu došlo k přemístění vyhledávání, které má samostatnou kartu a dělení obsahu do samostatných kategorií.



Google na pozadí změnil logiku chování instalací. Všechny Androidy mohou v jednu chvíli stahovat či aktualizovat až tři aplikace najednou

Google Play nově dokáže stahovat až tři aplikace najednou, což podstatně zrychlí nárazové aktualizace většího počtu aplikací. Zatímco dříve mohl telefon stahovat a instalovat vždy jen jednu aplikaci, a stahování ostatních čekalo na to, až bude spěšně hotovo, nově stahují Androidy až tři aplikace najednou. V praxi to vypadá tak, že i při instalaci první stažené aplikace se současně stahují další dvě, a po ukončení instalace se začíná stahovat další. Uživatelé tak mohou čekat, že budou instalace aplikací a her (třeba těch s velkými datovými soubory), ale i jejich aktualizace, rychlejší, než dříve.

Nová nabídka pro personalizaci

Google v Česku dále přidal do obchodu Play i novou nabídku Personalizace v aplikaci Play. Ta je určena k tomu, abyste mohli upravit doporučování aplikací a her v aplikačním obchodě od Googlu. V základu Google k doporučování využívá informace a aplikační data ze všech vámi nainstalovaných aplikací. To však můžete upravit přes nabídku Nastavení – Personalizace v aplikaci Play – Další možnosti personalizace služby Play – Váš obsah ve službě Play – Spravovat.



Aplikace určené pro personalizaci doporučeného obsahu může nově deaktivovat. Zatím to však jde pouze ručně, a to bez filtru, hromadného výběru i bez vyhledávání. Google však na těchto nedostatcích už pracuje...

V této nabídce můžete využívání aplikačních dat a statistik, pro účely personalizace na Google Play, vypnout. Z pohledu bezpečnosti a soukromí je to rozhodně zajímavá funkce, ale má od ideálního stavu zatím hodně daleko. Google totiž do této nabídky nepřidal vyhledávací políčko ani neumožňuje vypnutí personalizace všech aplikací najednou. Pokud bychom chtěli vypnout informace od všech aplikací, čeká nás v našem případě ručně deaktivace 2 270 položek, a to na stránkách po padesáti položkách. Google však potřebné filtry a vyhledávání připravuje, jen zatím není jasné, kdy do aplikace dorazí.

Z personalizace můžete dál vyloučit informace o vašem telefonu nebo se podívat do historie aktivit spojených s obchodem Google Play. Vybrané aktivity můžete ručně vymazat, popř. si projít další nastavení týkající se propojených služeb Google, reklam a vašeho Google účtu. A to je rozhodně správný přístup, protože zmiňované položky jsou jinak dost výrazně utopené v systémovém nastavení, kde na ně narazí jen málokdo.