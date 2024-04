Google Play upřednostňuje nákupy ověřené otiskem prstu. Dejte si pozor, ať v mobilu nemáte otisky od dětí

Google rozesílá svým uživatelům varování o tom, že nadcházejících týdnech dojde ke změně při nakupování obsahu na Google Play. Aplikační obchod od Googlu je další v řadě, který chce od tradičních hesel přejít k alternativním metodám ověření, a biometrie je pro tento účel jako dělaná. Její aktivace si však nemusíte všimnout, a pokud máte ve svém telefonu otisky prstů od dětí, může vaše platební karta dostat pořádně zabrat. V čem je háček?



Google u nákupů na Google Play upřednostňuje biometriku, které zapíná téměř automaticky. Musíte si však dát pozor na to, abyste v telefonu neměli otisky prstů jiných osob, třeba svých dětí

Pokud si nyní na Google Play koupíte aplikaci nebo hru, je třeba pro ověření nákupu zadat heslo k vašemu Gmail účtu, pod kterým jste přihlášení. Jenže pod zadávacím polem je automaticky zaškrtnutá položka, která místo hesla k účtu upřednostní biometrii. Stačí chvilka nepozornosti při nákupu a aktivujete si nákupy, které ověříte biometrikou. To sice může být bezpečné a také daleko jednodušší, než zdlouhavé vypisování komplexního hesla, na druhou stranu tu však existuje riziko, před nímž varuje Google v e-mailech.

Když máte v telefonu otisky prstů od dětí...

Pokud třeba máte pracovní telefon a v něm účet napojený na platební kartu, často máte i bezpečný zámek displeje, který vyžadují firemní MDM systémy. Problém však nastává tehdy, pokud zařízení půjčujete dětem, které v telefonu mají svůj vlastní otisk prstu. Pokud souhlasíte s biometrickým potvrzováním plateb, aplikace Google Play je jedno, zda potvrzujete platby otiskem A nebo B. Děti při snaze o nákup hry uvidí výzvu pro přiložení otisku prstu, a tím svým autorizují platbu.

V extrémním případě bude dětem stačit, aby při nákupu telefon mířil na váš obličej, který je taktéž jednou z možnosti biometrické verifikace při nakupování. Ovšem pouze u telefonů, u nichž je tato metoda vedená s nejvyšší bezpečnostní úrovní Class 3. A to v současné době ze všech Androidů platí jen o Pixelu 8 a Pixelu 8 Pro. Obličejem u těchto smartphonů můžete potvrzovat i bezkontaktní platby, přihlášení k WhatsApp nebo k bankovním aplikacím.



Pokud si sami nebo nevědomky zapnete biometrii při ověření nákupů na Google Play, v nastavení ji můžete vypnout

Pokud máte ve svém Androidu otisky prstů od dětí, aby si váš telefon mohly půjčit a hrát na něm hry, je na zvážení, jak se situací naložíte. Nejjednodušší je z telefonu odebrat jejich otisky, jenže to byste jim museli prozradit přístupové heslo k telefonu. Alternativně jsou tu i různé dětské režimy, které však v základní výbavě často chybí a tak je musíte doinstalovat.

Smažte otisky nebo vypněte biometrii

Otisky od dětí mohou v telefonu zůstat, ale musíte si ohlídat, aby biometrie k nákupům používaná nebyla. Doslova při každém nákupu tak musíte odškrtnout používání biometrie a po zadání hesla k účtu potvrdit ověřování při každém budoucím nákupu. A pokud jste biometrii nevědomky povolili (sami jsme si ověřili, jak je to snadné), můžete ji opět deaktivovat přes hlavní menu v Google Play, které se objeví po kliknutí na váš portrét. Pokračuje přes Nastavení – Ověření nákupu – Biometrické ověření, kde funkci vypnete. Opětovná aktivace po vás bude požadovat heslo k účtu.



Biometrii nově upřednostňuje i aplikace Peněženka Google

Podobně funguje ověření „zda jste to vy“ i v aplikaci Google Peněženka. Primárním způsobem ověření plateb se stala biometrie. Navíc však máte v telefonu nastavení, které dokáže ověření přeskočit u karet, které používáte pro dopravu. Vypadá to tedy na to, že při placení platební kartou v MHD, kterou máte uloženou v telefonu, přeskočíte nová bezpečnostní pravidla. Ověření a opětovné přiložení telefonu ke čtečce by u některých systémů mohlo nadělat paseku...

Zdroj Google via Forbes