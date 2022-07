Google Play už vám ukáže využití sbíraných dat, současně ale zmizely informace o použitých oprávněních

Google loni v květnu oznámil, že do obchodu Play Store zavede zobrazování informací týkajících se potřebných oprávnění a sběru uživatelských dat. Po dlouhé době nečinnosti se nakonec tato funkce do obchodu dostala až letos v dubnu. A zatímco dříve byla tato sekce ještě volitelná, nově (od 20. července) bude tato sekce u všech aplikací povinná. Jenže v jiné podobě, než ta, na jakou jsme byli zvyklí doposud. A vypadá to na krok k horšímu...

Sekce „Zabezpečení údajů“ byla ještě před pár týdny generována automaticky Googlem. Jednalo se o faktický výpis oprávnění, které aplikace požaduje, na něhož jste se mohli spolehnout. Google jej zjistil skenováním zdrojového kódů a následně jej zobrazil v Google Play. Podle nových pravidel systému „Data Safety“ (alias „Zabezpečení údajů“) je za celou sekci odpovědný samotný vývojář! Sekce s oprávněními kompletně zmizela, a vy se tak musíte spoléhat na jejich „čestné“ prohlášení. Mezi řádky je samozřejmě jasné, že uváděné informace nemusí být pravdivé, nebo mohou být některá sbíraná data prostě zamlčena...



Ještě před pár dny byly u aplikací na Google Play vidět oprávnění, které aplikace požaduje. Tato obrazovka byla nově nahrazena nabídkou Zabezpečení údajů, kterou vyplňuje samotný vývojář. Aplikací použitá oprávnění nadobro zmizela

Google v oznámení pro vývojáře uvádí, že jen oni sami mohou detailně popsat účel sběru a využití dat v aplikaci. A pokud by došlo k rozporu mezi uváděnými a skutečnými informacemi, a Google na to přijde, může přijít „odpovídající akce“. Na druhou stranu to, že z Google Play zmizela veškerá oprávnění, které mobilní aplikace požaduji, americký gigant nijak blíže nevysvětluje. Přitom by stačilo málo - ponechat současný systém, který z aplikace automaticky vytáhne použitá oprávnění, a nechat vývojáře detailně se rozepsat ohledně sbíraných dat.

Za současné situace budou uživatelé na Androidu (opět) tahat za kratší konec. Apple je v v otázce bezpečnosti a transparentnosti mobilních aplikací o dost vepředu...

