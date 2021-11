Google Play vyhlásil nejlepší aplikace roku 2021. Tady jsou oceněné vítězné tituly i hry pro Android

Google vyhlásil nejlepší aplikace a hry ve svém marketu Google Play za rok 2021. Zvítězila meditační aplikace Balance, nejlepší hrou se stalo Pokémon Unite. U samotných uživatelů zvítězilo informační centrum Paramount+ a Battle Royale hra Garena Free Fire MAX. Tím však udílení cen neskončilo – ty nejlepší hry a aplikace byly oceněny v celé řadě dalších kategorií.

Mezi aplikacemi dominovaly známé tituly Canva (Nejlepší pro tablety), Calm (Nejlepší pro nositelnosti) či Clubhouse (Nejlepší pro zábavu). Mezi hrami zvítězilo League of Legends: Wild Rift (Nejlepší kompetitivní), Inked (Nejlepší inovativní), 7 Billion Humans (Nejlepší nezávislé), Cats in Time (Nejlepší nenáročné) a Chicken Police - Paint it RED!.

Pokud hledáte inspiraci na aplikace a hry, můžete si všechny vítěze jednotlivých podkategorií projít na této části webu Google Play. A co z vítězů čist mezi řádky? Některé vybrané aplikace jsou dosti rozporuplné, žebříček navíc vychází z preferencí amerických uživatelů. A v diskusních fórech se to množí komentáři typu „Vyhrál ten, kdo si nejvíce zaplatil“, a to zřejmě proto, že si Google žebříček sestavoval neveřejně sám...

Nejlepší hra roku na Google Play? Pokémon Unite:

Používáte na Androidu některou z „nejlepších“ her a aplikací? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.

Zdroj Google Blog