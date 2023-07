Google Play vylepšuje vzdálenou instalaci aplikací. Ukáže, jak vypadají, a jak si stojí u různých typů zařízení

Google na svém aplikačním obchodě testuje novou funkci. Při v náhledu aplikace, kterou jste si vyhledali, si budete moci přepínat mezi náhledy aplikace u různých typů zařízení. Mimo screenshotů telefonu zde uvidíte, jak identická aplikace vypadá na tabletu, televizi, chytrých hodinkách nebo třeba na Chromebooku. Společně se změnou typu zařízení se vám zobrazí i relevantní komentáře, které jsou vztažené právě pro zvolený typ zařízení.

Tato funkce se zatím pomalu dostává do Google Play, a tak může ještě chvíli trvat, než dorazí i do vašeho smartphonu. Google si od ní slibuje větší transparentnost při hromadné instalaci aplikací do více zařízení. Ta je možná na Google Play od letošního března, a přepínání typů zařízení můžeme brát jako určitou formu jejího rozšíření. Když hodláte aplikaci instalovat i do jiných zařízení, ve kterých máte přihlášený svůj účet, je vhodné si před stažením projít komentáře ostatních uživatelů, a zjistit třeba to, jak se aplikace chová na větší či menší displejové ploše.

Funkci však můžete použít i pro orientační představu o tom, které aplikace jsou dostupné u různých platforem, resp. typů zařízení. Doplňkové přepínače v Google Play zatím nejsou k dispozici o všech uživatelů, ale Google je do Androidů nasazuje postupně. Možná tedy ještě pár dní potrvá, než dorazí i do vašeho smartphonu.

