Google po mobilech zkomplikuje i NFC platby hodinkami. Každou transakci bude nutné potvrdit heslem

Google v březnu podstatně ztížil (a také zabezpečil) placení smartphony přes aplikaci Google Pay. Zatímco dříve bylo možné platit zamknutým telefonem do pětistovky, nově si telefony u všech plateb hlídají časový interval od posledního odemknutí. Pokud je příliš dlouhý, musíte při platbě znovu zadat heslo nebo PIN, i když máte telefon už odemknutý, a často tím zmatete platební terminál. Mnoho uživatelů proto kvůli přímočarosti přešlo na placení hodinkami s Wear OS, ty však zřejmě brzy potká stejný osud.



Začalo to u smartphonů pokračuje to hodinkami. Do Evropy se dostávají nové bezpečnostní funkce, které budou vyžadovat i při platbách nižších částek časté zadávání zámku displeje hodinek...

Na Redditu začali v průběhu víkendu první uživatelé upozorňovat na to, že hodinky při každé platbě začaly vyžadovat zadání zámku displeje. I tentokrát to vypadá na to, že se nejedná o žádnou chybu, ale o cílené zvýšení bezpečnosti bezkontaktních plateb. Jenže, zatímco u Androidů nutné odemykání často zkomplikovalo bezkontaktní platby do pětistovky, hodinky sloužily jako funkční náhrada. Ovšem už brzy se na ně také dostane...

Zkušenosti z Německa ukazují budoucí scénář

...a se všemi problémy, se kterými se potýkají majitelé smartphonů. Za všechny stačí zmínit zkušenost uživatele Wear OS hodinek z Německa, podle něhož začaly hodinky v posledních dnech požadovat odemknutí při placení stále častěji. Jenže to není před placením, ale až v jeho průběhu, když hodinky s otevřenou aplikací Peněženka přiložíte k terminálu. A to můžete učinit, protože jsou hodinky, které jste na zápěstí dříve odemknuli, odemknuté do té doby, než je nesundáte. Jenže právě tato „delší“ doba je pro Google problém...

Následuje výzva pro zadání hesla, jenže spousta terminálů to vyhodnotí jako chybu při placení, takže musí pokladní platbu opakovat. A vy máte mezitím čas na odemknutí hodinek a opětovné přiložení. A hádáte správně, celá operace dřívějšího rychlého „pípnutí“ se neúměrně prodlouží. Jenže, pokud často platíte do pětistovky, možná bude skoro jednoduší vytáhnout plastovou kartu, jejíž přiložení je mnohdy rychlejší na zpracování, než platba pomocí smartphonu či chytrých hodinek. Google si od nových pravidel slibuje větší bezpečnost, jenže ta je vždy na úkor pohodlí.

V Česku zatím platba hodinek prozatím funguje ve stejné podobě jako dříve, tedy minimálně u redakčních hodinek s Wear OS 4, je však jen otázkou času, než u nás Google při placení zapne nové bezpečnostní funkce. I u českých smartphonů přibyla dodatečná bezpečnost při bezkontaktních platbách později, než ve zbytku Evropy...

Zdroj: Reddit, Androidpolice, Podpora Google