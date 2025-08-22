Google podstatně zjednoduší přístup ke správci hesel v Androidu. Zástupce si stáhnete z Google Play

Součástí všech telefonů s Androidem je systémový Správce hesel Google. Problém je však v tom, že o něm řada uživatelů vůbec neví, protože je ukrytý příliš hluboko v systémovém nastavení. U telefonů Pixel jej najdete přes Nastavení – Hesla, přístupové klíče a účty – Otevřít – Správce Hesel Google, u Samsungů pak přes Nastavení – Zabezpečení a soukromí – Další nastavení zabezpečení – Hesla, klíče a automatické vyplnění – Google – Správce hesel Google. Pokud nevíte, co hledáte a kde přesně máte hledat, správce hesel při procházení nastavení pravděpodobně zcela minete.
Nová aplikace od Googlu, Správce hesel, je jen aplikační zkratkou na systémovou funkci Androidu, která je v nastavení hodně utopená
Kdybyste se však do správce hesel dostali a začali jej používat, jednou z prvních věcí, kterou uděláte, bude zobrazení jeho zástupce na ploše. Právě k tomuto účelu slouží nově zveřejněná aplikace Správce hesel Google, kterou si můžete stáhnout z Google Play. Nejedná se o aplikaci v pravém slova smyslu, ale o zástupce systémové funkce, který získá vlastní aplikační ikonu (schémata ji nemohou nijak dynamicky změnit) a kterou snadno přidáte na plochu telefonu s Androidem – mnohem rychleji a snadněji, než byste se prokousávali nastavením.
Správce hesel hned po otevření zobrazuje kartu, ve které si můžete prohlédnout uložená hesla a přístupové klíče. Přesná hesla se vám však zobrazí až po ověření otiskem prstu. Podobně to funguje i při automatickém vyplňování hesel – na vyžádání stačí pouze přiložit otisk prstu. Z našich zkušeností to však nefunguje ve všech aplikacích. Pokud si heslo nepamatujete nazpaměť, hodí se rychlý přístup do správce třeba pro ruční vykopírování hesla a vložení do přihlašovací obrazovky u poprvé spuštěné hry či aplikace.