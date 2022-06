Google poleví v požadavcích. Material You se tak konečně dostane na daleko více smartphonů

Android byl vždy ukázkou pestrosti, kdy jsme mohli narazit na všemožné grafické nadstavby a různý design prostředí napříč výrobci. Paralelně k tomu existoval neutrální, ničím nerušený design tzv. čistého Androidu, který dlouho razil Google. To se ale změnilo loni s příchodem nového grafického jazyka Material You, který změnil Android k nepoznání.



Material You bylo představeno už minulý rok, zatím jej však řádně implementoval akorát Google

Material You však prakticky využívá pouze Google, a tak mezi designem jeho systému a nadstavbami výrobců došlo ještě k většímu odklonu. Důvodem pro to byl poměrně komplikovaný proces jeho implementace do systému OEM výrobců. Přesto se Google na jaře pokusil vše změnit a podle zjištění webu Android Police začal dokonce u výrobců vynucovat Material You jako podmínku pro licencování svých služeb GMS (Google Mobile Services).

Komplikovaný proces implementace spočíval v tom, že vzhled Material You je koncipován tak, aby využíval dynamická témata s různými paletami barev. Ty jsou namíchané tak, aby celkový výsledek vypadal dobře, měl správný kontrast a vše bylo hezky čitelné. Jak už to ale bývá, někteří výrobci toto nepochopili a snažili se vzhled upravit jinak, než bylo původně zamýšleno, aby své telefony alespoň nějak odlišili.

Google tak v rámci interní kontroly začal přístup k Material You omezovat jen na některé výrobce u kterých si ověřil, že design implementovali, tak jak bylo zamýšleno. To ale jen opět omezilo rozšíření nového vzhledu.

To se naštěstí má změnit s Androidem 13, kde Google údajně vyvinul automatizovaný systém kontroly, který rovnou zjistí, zda je prostředí správně implementováno v souladu s Material You, a zmizí tak omezení pro konkrétní výrobce. Díky tomu jej budou konečně moci využít i další značky, které jej budou moci „bezbolestně“ zahrnout do své vlastní nadstavby.

Design Material You: