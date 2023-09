Google poprvé ukázal hodinky Pixel Watch 2. Představí je v říjnu společně s novými Pixely

Zítra má Apple dlouhodobě dobu očekávanou premiéru iPhonu 15, a zatímco Samsungy a Pixely by dnes už měly dávno venku tiskové fotografie a v některých případech i první „hands-on“ videa, Apple si své „tajemství“ úzkostlivě střeží. Naposledy mu kompletně unikly iPhony 12, a to šest hodin před jejich premiérou. To Google si z úniků moc velkou hlavu nedělá. Pár dní poté, co sám ukázal design Pixelu 8, učinil v průběhu víkendu to stejné i u chystaných hodinek Pixel Watch2.

Základní podoba hodinek se oproti první generaci příliš nezmění. Bude se jednat o nositelnost s kruhovým displejem a otočnou korunkou, která bude vsazena do pravé části hliníkového rámu mezi dvě doplňková tlačítka. Nijak se nezmění ani styl a upínání řemínků, z videa níže si však všímáme větší tloušťky hodinek, což by mohl být signál toho, že se do nich dostane baterie s větší kapacitou. Právě nedostatečná výdrž na jedno nabití byla nejčastěji vytýkanou vlastností první generace.



Hodinky Pixel Watch2 budou oznámeny 4. října po boku Pixelu 8 a Pixelu 8 Pro

Kruhový AMOLED displej hodinek má nabídnout úhlopříčku 1,2 palce a rozlišení 384 × 384 pix, pohánět je má čipset Snapdragon W5, který nahradí dříve používaný Exynos 9110, společně s 2GB operační pamětí. V hodinkách poběží operační systém Wear OS 4, kuriózně to však nebude Google, kdo hodinky s touto verzí systému uvede na trh jako první. O několik týdnů jej předběhl Samsung s řadou Galaxy Watch6. Google u hodinek slibuje „větší pomoc s personalizací, bezpečností a s porozuměním informací o zdravotním stavu.“ Z fotek je jasné minimálně to, že hodinky budou umět hned v základu měřit okysličení krve.

Google zveřejnil ukázku hodinek Pixel Watch2: