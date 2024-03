Google posouvá značku Fitbit. Nositelnosti využijí AI k hledání souvislostí u vašich měření a aktivit

Google na pravidelné konference The Check Up odhalil plány, která má se značkou Fitbit. V prvé řadě došlo ke změně vizuálu a loga. Už se nejedná o „fitbit by Google“ ale o „Google Fitbit“. Za druhé se Google chystá na premiéru AI zdravotního chatbota, který bude sbírat a vyhodnocovat informace z nositelností značky Fitbit. Do mobilní aplikace Fitbit dorazí ještě letos.



Ukázka AI chatbotu v mobilní aplikaci Fitbit. Analýzou dat vám dokáže prozradit souvislosti mezi různými zdravotními metrikami. Zde konkrétně mezi aktivitami a spánkem za poslední měsíc

Na nového „AI chatbota“ lze nahlížet i jako na „osobního zdravotního trenéra“. Budete si jej moci zeptat na možné souvislosti různých zdravotních metrik, které vám naměřily nositelnosti, např. souvislosti aktivit a spánku. Umělá inteligence analyzuje trendy a poskytne vám náhledy k tomu, jak konkrétně lepší spánek souvisí s četností aktivit a vaším fyzickým výkonem. To je samozřejmě pouze jeden z příkladů, který Google při premiéře nové služby ukázal.

Služba bude využívat nový jazykový model Personal Health LLM, na kterém spolupracoval Fitbit a divize Google Research. Je postavený na Gemini a speciálně „vyladěný“ pro monitoring zdraví a měřených funkcí, přičemž jeho vědomosti vychází „naučených“ odborných výzkumů a studií. Funkce bude součástí doplňku Fitbit Labs, do kterého se budou moci volitelně přihlásit předplatitelé služby Fitbit Premium. Testování funkce u omezeného počtu uživatelů Androidů s nainstalovanou aplikací Fitbit započne ještě v tomto roce. Později by měla být dostupná u všech produktů od Googlu, které nějakou způsobem souvisejí se zdravím.

Google Lens i Fitbit Charge 6

Google současně potvrdil rozšíření funkce Google Lens o detekci kůže, které má podle vyjádření amerického giganta zaplnit mezery v chybějící diagnostice. Funkce si pomáhá podobnými obrázky kůže z webu, které mohou pomoci k identifikaci toho, co na kůži svého těla najdete. Aplikaci Google Lens stahujte zde.

Novinky značky Fitbit jsou důležité i z toho pohledu, že se letos očekává její návrat na náš trh. A to společně s hardwarovými produkty mateřského Googlu, který by měl ČR ještě letos přidat mezi podporované země na svém e-shopu. Jedním z vodítek je i zahájení prodejů náramku Fitbit Charge 6 na Alze, kde stojí 3 990 Kč, představen byl přitom vloni v září. Dalším vodítkem jsou „elektronické záruční štítky“ pro připravovaný Pixel 8a. Zatímco u Pixelu 7a byly dostupné jen pro zemí světa, kde Google tradičně nabízí Pixely, u nového „áčka“ je vedena i Česká republika nebo Slovensko.

