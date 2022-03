Google přepracoval aplikaci Zprávy. Nově bude zobrazovat i reakce odeslané z iPhonů v podobě známých emoji

Google na svém blogu informoval o nové verzi aplikace Zprávy, která je předinstalovaná u většiny Androidů, příp. si ji můžete stáhnout z Google Play. Mezi největší novinky patři zobrazení reakcí z iPhonů v podobě emoji. Podle Googlu ani nepoznáte, že na protější straně komunikujete s uživatelem, který využívá systém iOS. Toto „textové propojení“ obou platforem bude zatím fungovat pro zařízení, v nichž je nastavena angličtina. Další jazyky mají přibývat postupně.

Pokud budete přes Zprávy sdílet videa, budou zaslány s odkazem do služby Google Fotky, takže budou moci být na iPhonech zobrazeny v maximální kvalitě, nikoliv v podobě MMS s velmi nízkým rozlišením. Podobným způsobem bude brzy možné z Androidu na iOS sdílet i fotografie. Navíc, Google na svém blogu explicitně vyzývá Apple, aby se co nejdříve připojil k podpoře služby RCS, což by umožnilo vylepšit a lépe zabezpečit textovou komunikaci bez ohledu na to, jaké zařízení (a hlavně platformu) uživatelé používají.

Do aplikace Zprávy přibyly nové záložky, v rámci kterých můžete třídit zprávy na osobní a firemní. U zpráv se objevují upozornění na textovky, které jste zapomněli přečíst, nebo na ně zapomněli odpovědět. I zde budou nejprve upřednostněni uživatelé, kteří v telefonu používají angličtinu, a až poté přibydou další jazykové mutace. Klávesnice Gboard navíc dostane více než 2 tisíce nových nálepek (kombinace více emoji) a automatické opravy gramatických chyb. Veškeré nové funkce dorazí do aplikace Zprávy v průběhu následujících týdnů

Novinky v aplikaci Zprávy od Googlu:

Zdroj Google Blog