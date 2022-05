Google přestane poskytovat podporu Pixelu 3a, poslední update na telefon dorazí v červenci

Google v letošním roce ukončí softwarovou podporu Pixelu 3a a Pixelu 3a XL, které byly v nedlouhé historii telefonů od Googlu brány jako jedny z nejpopulárnějších.

Telefon přišly na trh v roce 2019, kdy u nich Google sliboval tři generace systémových updatů a tři roky bezpečnostních aktualizací. Čas obou telefonů na trhu se naplnil, poslední update do nich dorazí nejpozději v červenci, a pak už budou telefony ponechány „napospas“.

Google tak má dva měsíce na to, aby vyladil všechny softwarové chyby a nedostatky, a nabídl je v podobě poslední velké aktualizace. Ta má dorazit nejpozději v červenci, ale je také možné, že update do telefonů dorazí koncem května nebo ještě v průběhu června. Sluší se také zmínit to, že ukončení životního cyklu Pixelu se tentokrát odehrává v netradičním čase. Až dosud Google „odřezával“ staré Pixely na podzim, kdy šla do světa nová verze Androidu. Tentokrát však konec Pixelu 3a Pixelu 3a XL přišel možná trochu dříve, než se čekalo.



Google ukončuje softwarovou podporu pro Pixel 3a a Pixel 3a XL, v říjnu přijde na řadu Pixel 4 a Pixel 4 XL (Obr. Google)

I přesto, že je ukončení softwarové podpory telefonu, zejména pro jejich stávající uživatele, velmi smutnou záležitostí, Google tentokrát podporu prodlouží až o dva měsíce. Na jeho stránkách se můžete dočíst, že má telefon garantovaný update systému a bezpečnostních záplat maximálně do letošního května. Případná červencová verze tedy bude navíc. Letos nás však čeká ještě jeden Pixelový konec. V říjnu přijdou o systémové aktualizace a záplaty Pixel 4 a Pixel 4 XL.

Takto Google před třemi lety oznámil Pixel 3a: