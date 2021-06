Google přijde o velké peníze. Tzv. ballot screen na Androidu čeká velká změna

Google se sice v posledním svém blogu chlubí, jak je Android otevřený, a jak firma již delší dobu (konkrétně od roku 2019) na Androidu nabízí hned při prvním spuštění telefonu „ballot screen“, tj. výběr z různých vyhledávacích služeb. Jenže, kdyby jej k tomuto kroku nedonutilo antimonopolní vyšetřování Evropské komise, tato obrazovka by v Androidu patrně nikdy neexistovala. Pod narůstajícím tlakem ze strany alternativních vyhledávačů a EU Google do výběru defaultního vyhledávače zakomponoval další novinky.

V blogu se americký gigant sice tváří, že změny přidal na základě zpětné vazby Evropské komise, jenže v reálu se jednalo o nařízení, které musel Google splnit do puntíku, jinak by mu hrozily sankce a soudní tahanice. Nově tak obrazovka pro výběr poskytovatele vyhledávání nabídne až 12 položek místo původních čtyř. A zatímco dříve musely firmy za umístění na seznam platit systémem aukce (čtyři firmy, které nabídnou nejvíce, budou na seznamu, zbylé nikoliv), nově bude jejich umístění bezplatné.

Google si u každé podporované země do seznamu sám přidá až pět lokálních vyhledávačů, k nimž nabídne až sedm nadnárodních služeb. Těžko si představit, že by bez nařízení ze strany EU Google sám sebe připravil o „všimné“ za uvedení konkurenčních vyhledávačů na jedné z prvních obrazovek nově spouštěného Androidu. Můžeme se tak připravit na to, že v Česku budou při aktivaci Androidu mimo Seznamu na výběr i další hráči na trhu, např. Centrum.cz alias Atlas.cz. Nová pravidla začnou závazně platit od 1. září.

Zdroj Google Blog