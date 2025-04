Google připravuje AI generátor pro meme. Zatím to vypadá jako jedná velká katastrofa, která vás vrátí do roku 2010

Google chce umělou inteligenci nacpat úplně všude. Ne každé využití umělé inteligence ale přináší něco navíc, někdy to může dopadnout doslova katastrofálně. Přesně tak se zatím rýsuje funkce pro generování tzv. meme, a to přímo v klávesnici Gboard. Web Android Authority si tuto funkci v průběhu vývoje vyzkoušel s předstihem a potvrdil, že je to cesta úplně špatným směrem.



Takto vypadá aktuální podoba, zatím neveřejného, AI generátoru meme pro klávesnici Gboard

Za tzv. „Meme Studiem“ (interní název od Googlu) stojí jednoduchá tvorba meme, kterými byste měli v ideálním případě zabodovat na sociálních sítích. V rámci volitelného výběru si můžete vybrat z tisícovek obrázků na pozadí a k nim kapitálkami přidat své vlastní tvrzení. Nejdříve vyhledáváte v databázi obrázků a pak si do nich vložíte textová pole, která editujete. Jakmile máte hotovo, bude vaše vytvořené meme součástí kolekce v klávesnici Gboard.



Meme, která vygenerovala umělá inteligence v klávesnici Gboard. Ano, funkce je stále ve vývoji, muselo by se však hodně změnit, aby generované meme dávaly smysl a byly alespoň trochu vtipné

Pokud ale nemáte žádný nápad ani inspiraci, může být vhodnější si nechat meme vygenerovat. Pomůže vám k tomu umělá inteligence na cloudu, které zadáte, aby vybrala smysluplný obrázek a přidala trefný text na nějaké zadané téma. Generování chvíli trvá, pokud se vám výsledek nelíbí, můžete jej následně vygenerovat znovu. Google samozřejmě ověřuje, abyste nevyžadovali nějaký explicitní obsah, který za vás nevytvoří. Přesto se zdá, že do tohoto filtru spadá i řada legitimních žádostí o meme, které jsou (cíleně) možná už trochu na hraně.

Co je to Meme? Meme („mem“, 1. p. sg., skloňování podle vzoru hrad), popř. Internet Meme, je specifický typ psané komunikace, kdy se nějaká informace ve formě obrázku, videa nebo třeba věty, začne rychle šířit mezi lidmi. Specifický podtyp tvoří obrázkové memy, kdy je fotografie doplněna o vtipný nebo aktuální komentář.

A jaká je kvalita vygenerovaných meme? Katastrofální. Pokud jste aktivní na sociálních sítích, mají o vás vytvořený osobní profil, v rámci něhož dostáváte do kanálu meme, u kterých se alespoň občas zasmějete. Umělá inteligence však v generátoru postrádá kontext, vygenerované texty jsou v nejlepším případě průměrné, a místo smíchu budete nad výsledky spíše jen nevěřícně kroutit hlavou. Jako by se Google vrátil do roku 2010, kdy nám podobná meme možná mohla přijít vtipná.

Za současného stavu není jasné, zda se funkce vůbec dostane do klávesnice Gboard. V aktuální podobě by Googlu spíše jen způsobila ostudu.