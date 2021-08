Google připravuje aplikaci, která z iOS přenese data do vašeho nového Androidu

Ve zdrojových kódech aplikace SetupWizard v nejnovější verzi Androidu 12 (Beta 3) byly nalezeny reference na novou verzi pomocné aplikace Data Restore Tool. Ta se až dosud starala o přenos souborů z vašeho staršího Androidu, nově umožní přenést všechna relevantní data i z iPhonu. resp. vám oznámí, abyste si u iPhonu stáhli z App Storu aplikaci „Switch to Android“, která umožní samotný přenos dat.

Do nového Androidu tak dostanete fotografie, telefonním seznam, uložené poznámky a mnoho dalšího. Dokonce si „přenesete“ i nainstalované aplikace. Google se na Obchodu Play pokusí najít shodné aplikace, které jste používali na iOS, a do Androidu vám je automaticky nainstaluje. To však půjde jen u nezašifrovaného iPhonu, který budete před přenosem dat dešifrovat svým heslem. Přenést na Androidu by měla jít i kompletní historie vláken z WhatsAppu.

Zdroj XDA