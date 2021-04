Google připravuje hodinky Pixel Watch. Minimalistický design se vám bude líbit

O chytrých hodinkách od Googlu se mluví už několik let. Až doposud vypadaly hodinky Pixel Watch jako fantazie fanoušků, která se však už zřejmě brzy přetaví v realitu. Tedy, za předpokladu, že můžeme věřit únikům leakera Jona Prossera, který budoucí hodinky „propálil“ na svém YouTube kanálu. Vzhledem k únikům z minulosti, jejichž drtivá většina se ukázala jako pravdivá, nemáme moc důvodů, proč této informaci nevěřit.

Chytré hodinky má dnes každý druhý výrobce, a bylo na čase, aby je představil i sám Google. I to by mohlo celému segmentu hodinek, se stále paběrkujícím systémem Wear OS, výrazně pomoci. Budoucí hodinky od Googlu jsou v současné době známy pod kódovým označením „Rohan“. V naší galerii se tak můžete podívat na rendery hodinek, které vznikly z oficiálních tiskových fotografií. Kvůli ochraně původního zdroje však nemohly být publikovány přímo, ale musely být „překresleny“.

Hodinky Pixel Watch budou vizuálně působit co možná nejjednodušeji. Do těla bude zabudován kruhový displej s korunkou na jedné a s reproduktorem na straně druhé. Samotný displej je rovný, jeho krycí sklo je však na hranách výrazně zakřiveno, až skoro splývá s kovovým tělem hodinek. Zajímavé jsou však i samotné řemínky, kterých má být na výběr skoro dvacet! Pásek bude mít z vnitřní strany jakési oválné zářezy, do kterých zacvaknete zobáček upínacího mechanismu, aby Pixel Watch seděly přesně na vašem zápěstí.

Hodinky Pixel Watch unikly na YouTube kanálu Front Page Tech:

Na rendery se podařilo přenést i prvky nového uživatelského rozhraní, které má vypadat co možná nejvíce minimalisticky. Google nechce na hodinkách nic světoborného, podle jeho marketingových sloganů má za cíl to, aby se uživatelé dozvěděli vše potřebné již při prvním pohledu na displej hodinek. Ciferníky jsou jednoduché, počítá se i s měřením srdečního tepu. Oficiální premiéra Pixel Watch by se měla odehrát letos v říjnu, ve vzduchu však stále visí otázka nad možným odložením hodinek až na příští rok.

Zdroj Front Page Tech