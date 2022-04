Google přišel na to, jak obejít zásadní omezení eSIM. Řešení použije možná už v Androidu 13

Přestože elektronické karty eSIM vídáme v telefonech už několik let, stále se jedná spíše o doplněk ke klasické SIM místo toho, aby šlo o prioritní řešení. Až na naprosté výjimky (např. Motorola Razr) jsme se telefonu, který by zcela vynechal fyzický slot na nanoSIM a spoléhal se čistě na eSIM, prakticky nedočkali.

Jedním z důvodů je i to, že uživatelé dnes vyžadují Dual SIM konektivitu, a ta je v případě eSIM problém. Přestože si do telefonů s elektronickou SIM kartou můžete nahrát hned několik profilů od operátorů, aktivně můžete využívat pouze jeden, což je dáno omezením eSIM. Pokud by výrobce chtěl vyrobit telefon s Dual SIM řešením u elektronických SIM karet, znamenalo by to přidání dalšího samostatného čipu na desku, což většinou není žádoucí.



Řešení od Googlu dokáže nad reálnými sloty vytvářet i logické sloty SIM, které mohou samostatně komunikovat s modemem (obr.: Developer-Android)

Toto se však zřejmě chystá změnit Google s jeho řešením zvaným MEP (Multiple Enabled Profiles). Běžně to funguje tak, že tyto telefony mají vždy jedno rozhraní, které propouje jeden čip pro eSIM napřímo s modemem, což způsobuje dnešní omezení. Google však přišel na to, jak nad jedním fyzickým rozhraním vytvořil další logická rozhraní dělící logické sloty a porty, která umožní připojení k modemu a dovolí tak průběžně naráz komunikovat více eSIM kartám přes sdílenou sběrnici.

Více aktivních eSIM naráz

Výhodou je, že je vše záležitost softwaru a aplikačního nastavení. Teoreticky by tak podobný scénář měl být možný na dnes běžně dostupných telefonech s eSIM. Google sám ve svém patentu popisuje, že je princip aplikovatelný dokonce i na zařízení s různými operačními systémy, ať už jde o Android nebo dokonce iOS.

Jak ukázaly první beta verze Androidu 13, vypadá to, že nasazení této technologie, kterou si Google nechal patentovat již před 2 lety přijde zřejmě ještě letos. Zatím není jisté, zda exkluzivně pro Pixely, nebo i pro jiné výrobce. Některé náznaky však byly objeveny i v otevřeném Android Open-Source Projectu (AOSP).

Výhodou však je, že toto softwarové řešení by mohlo být použitelné i pro nový formát iSIM, na kterém se pracuje. Je tedy možné, že toto vše by mohlo konečně urychlit proces úplného přechodu z fyzické na elektronickou formu SIM.

Zdroj: blog.esper.io

