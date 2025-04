Google přiznává, že bude u Pixelu 9a postupně snižovat výkon nabíjení a napětí baterie, aby vydržela co nejdéle

Mobilní výrobci byli v historii už několikrát usvědčeni z toho, že záměrně zpomalují nabíjecí výkon. Největší kauza vznikla v roce 2017, kdy Apple po čase cíleně omezoval výkon. Někteří to brali jako tzv. „kurvítko“, které mělo uživatele donutit k upgradu na nový model, Apple se však vymlouval na starší baterie, které v zátěži nestíhaly dodávat potřebnou energii. Google na to však jde úplně z druhé strany. O omezování výkonu baterie hovoří s předstihem ještě předtím, než se Pixel 9a vůbec dostane do prodeje.



Pixel 9a je prvním telefonem, v němž bude k dispozici funkce Asistenta s výdrží baterie

Nová funkce, která se jako první ukáže v Pixelu 9a, a aktualizacemi se ještě letos dostane do dalších vybraných Pixelů, má název Asistence s výdrží baterie. Funkce má podle Googlu „automaticky pomáhat spravovat dlouhodobý stav provozních vlastností baterie". Konkrétně dojde k postupnému softwarovému upravení maximálního napětí baterie po etapách - k prvnímu omezení dojde při 200 nabíjecích cyklech a omezení budou postupně pokračovat až do tisíce nabíjecích cyklů. Google chce tímto krokem „stabilizovat provozní vlastnosti baterie a zpomalit její stárnutí".

U starších Pixelů bude funkce volitelná

Dále se z webové podpory dozvídáme, že s postupujícím stárnutím baterie můžete zaznamenat malé poklesy ve výdrži telefonu, a podle kapacity baterie dojde také ke změně (tj. poklesu) rychlosti nabíjení. A tuto asistenci na telefonu Pixel 9a nebude možné uživatelsky upravit ani vypnout. U Pixelů, které však už uživatelé nějakou dobu používají, by však aktivace této funkce měla být volitelná.

Na jednu stranu je dobře, že se Google snaží o to, aby baterie vydržela v telefonu co nejdéle, na stranu druhou jsou jeho stanoviska trochu vágní. Jak výrazně kupříkladu po čase klesne rychlost nabíjení telefonu? Na druhou stranu je jasné, že chemické stárnutí baterie bude probíhat i nadále, byť možná v menší míře. Problém však neřeší různé algoritmy pro omezení výkonu nabíjení a kapacity baterie.

Minimálně v Evropě jsou všechna přijatá opatření jen jakýmsi přechodným obdobím, protože už za dva roky budou muset mít telefony povinně vyměnitelné baterie. Tedy tak, jak tomu bylo za dávných mobilních dob. Když už neměla baterie potřebné vlastnosti a telefon na jedno nabití nevydržel tak dlouho, jednoduše jste ji vyměnili za novou. A to bez nutnosti návštěvy servisu.